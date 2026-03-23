Ejército activó la compañía de búsqueda y rescate tras accidente en Puerto Leguízamo (Putumayo)

Así fueron los momentos previos del accidente del avión de la Fuerza Aeroespacial en Putumayo

ORDEN PÚBLICO

El Ejército Nacional informó que se dispuso de una estrategia operativa para atender la emergencia provocada por el accidente del avión militar en el municipio de Puerto Leguízamo en Putumayo.

Según se conoció se desplazó a la nota del accidente, la Compañía de Búsqueda y Rescate, así como un avión Caravan y los helicópteros MI-17 y UH-60 de la División de Aviación Asalto Aéreo. Dicho apoyo servirá para la atención y evacuación de los lesionados.

“Nuestras capacidades se encuentran desplegadas en Puerto Leguízamo, Putumayo. El potencial aéreo de nuestra Fuerza, conformado por la Compañía de Búsqueda y Rescate, así como un avión Caravan y los helicópteros MI-17 y UH-60 de la División de Aviación Asalto Aéreo, se encuentran en la zona para apoyar las labores de atención y evacuación”, señaló el Ejército.

¿Qué dicen las autoridades?

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que en el avión Hércules accidentado viajaban 11 tripulantes y 114 militares. Hasta el momento, se reportan 48 heridos rescatados, según un balance preliminar.

El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial indicó que aeronave C-130 Hércules que cubría la ruta desde Puerto Leguízamo a Puerto Asís, transportando personal del Ejército Nacional.

Debido a que la Armada Nacional tiene una base en Puerto Leguízamo, unidades militares lograron llegar de manera pronta al lugar del siniestro rescatar a los heridos.

“Hemos enviado un avión ambulancia de la FAC con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos y detrás de este irá un avión con 24 camillas disponibles”.

También se desplaza a la zona del siniestro un helicóptero medicalizado y médicos adicionales para atender a los heridos y un equipo investigador para establecer las causas de la tragedia.

A Neiva, Florencia y Bogotá serán enviados los uniformados heridos.