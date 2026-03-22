Capturan ocho presuntos delincuentes que robaban motos en la vía nacional entre El Cerrito y Ginebra

Capturados por hurto de motocletas en la vía Panorama / Foto: Policia Valle

En un operativo adelantado en el Valle del Cauca, las autoridades capturaron a ocho personas y lograron la incautación de una granada, armas de fuego, cartuchos, celulares y estupefacientes.

Según las investigaciones, los detenidos estarían presuntamente dedicados al hurto de motocicletas sobre la vía Panorama, especialmente en jurisdicción de los municipios de Guacarí, Ginebra, Santa Helena, El Cerrito y Buga.

Las capturas se realizaron en medio de operativos de patrullaje, registro y control. En estas acciones fueron sorprendidas en flagrancia seis personas y se aprehendieron dos adolescentes, a quienes se les halló en su poder armas de fuego, munición de diferentes calibres, una granada de mano y estupefacientes como bazuco y marihuana, al parecer listos para ser distribuidos en entornos escolares, expresó la general Sandra Rodríguez comandante de la Policía en el Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, tres de los detenidos presentan antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, amenazas y violencia intrafamiliar, por hechos registrados entre los años 2023 y 2025.

“Estos individuos presuntamente se estarían organizando, para sacar provecho ilícito de sus actuaciones criminales entre los cuatro municipios y la vía Panorama que los comunica, ejerciendo al parecer el tráfico de estupefacientes, homicidio, extorsión y hurto de motocicletas, a algunas de las víctimas las asesinaban y abandonaban en zonas alejadas”, dijo la general Rodríguez.

Las autoridades también investigan si estas personas estarían relacionadas con un homicidio ocurrido en enero de este año en zona rural de Ginebra. En ese caso, los criminales, tras asesinar a la víctima, habrían solicitado dinero a sus familiares bajo la supuesta promesa de liberación.