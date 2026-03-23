Valle del Cauca alerta por escasez de vacunas contra el sarampión y pide 20 mil dosis al Gobierno

Valle del Cauca

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, encendió las alertas por la baja disponibilidad de vacunas contra el sarampión en el departamento y solicitó al Gobierno nacional el envío de 20 mil dosis para fortalecer la prevención.

La funcionaria advirtió que, pese a la confirmación de casos en Colombia y al riesgo de importación de la enfermedad, actualmente solo se cuenta con biológicos suficientes para viajeros, lo que limita la capacidad de respuesta ante in posible aumento de contagios.

“Nosotros hemos pedido 20 000 dosis al Ministerio de Salud y no nos ha dado respuesta. Tenemos muy poca vacuna solo para vacunar los adultos que se van a exponer saliendo de viaje al extranjero. La recomendación es vacunarse 10 a 14 días antes de salir del país”, señaló.

Lesmes también enfatizó que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones graves asociadas al sarampión, especialmente en menores de edad e hizo un llamado a los padres de familia a revisar y completar los esquemas de inmunización.

“La única forma de protegernos contra el sarampión es vacunando, especialmente los niños. Los niños menores de 10 años deben tener dos dosis de vacuna, una al año y otra a los 18 meses y si no tienen vacuna, hay que completar el esquema porque son los niños los que tienen la preocupación mayor. Las personas entre 10 y 17 años deberían ponerse un refuerzo y los adultos no vacunados deberían ponerse una vacuna, pero no hay vacuna suficiente”, agregó.

Finalmente, las autoridades advirtieron que la situación cobra mayor relevancia ante la cercanía de la Semana Santa, temporada en la que se incrementa el flujo de turistas y con ello, el riesgo epidemiológico.