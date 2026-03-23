Avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo

Avión de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó un accidente aéreo ocurrido en zona rural del departamento de Putumayo, que involucró una aeronave en la que se movilizaban tropas del Ejército Nacional.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave transportaba tres pelotones de soldados al momento del incidente. Aunque aún no se han entregado detalles sobre las circunstancias del accidente, las autoridades ya iniciaron las labores de verificación en la zona.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre personas lesionadas o víctimas fatales. Sin embargo iban más de 100 militares a bordo.

Equipos de rescate y unidades militares se encuentran en el área para atender la emergencia y establecer el estado de los ocupantes de la aeronave.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció oficialmente sobre el accidente aéreo; confirmó que el siniestro ocurrió cuando un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaba desde esta zona del sur del país.

Ministro de Defensa lamentó el accidente

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, afirmó el ministro.

Sánchez indicó que, hasta el momento, no se ha podido establecer con exactitud el número de víctimas ni las causas del accidente.

El ministro también hizo un llamado a la prudencia frente a la información que circula sobre el hecho, solicitando esperar reportes oficiales.

“Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, señaló.

Finalmente, el funcionario calificó el accidente como un hecho doloroso para el país y envió un mensaje de acompañamiento a las familias de los afectados.

“Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, concluyó.