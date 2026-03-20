El árbol más grande de Colombia que mide 75 metros de ancho ¿En dónde queda?: Tiene más de 60 años

Desde hace millones de años,el Planeta Tierra ha estado habitado por miles de especies animales, incluido al humano en las épocas más recientes de la historia.

Así, año tras año, el mundo ha sido testigo de animales que poseen un tamaño considerable, desde dinosaurios en épocas como el jurásico o el cretáceo (también llamado cretácico) hasta la actualidad, en donde en cielo, mar y tierra hay animales de gran tamaño.

Sin embargo, hay otros seres vivos que también han sido testigos de la evolución de la tierra y que, así como algunos animales, también cuentan con una gran envergadura: las plantas, y en este caso, los árboles.

Es bien sabido que hay varios árboles que son considerados los más grandes, y aunque se piense que en Colombia no hay alguien que represente al país en este ranking, la realidad es que sí lo hay.

Por eso, en Caracol Radio le contamos sobre cómo es el árbol más grande del país y en dónde está ubicado.

¿Cuál es el árbol más grande de Colombia?

Pues bien, el árbol más grande de Colombia, que es diferente a ser más alto, es el árbol llamado Gaucho Guacarí.

Según explica en su página web la Corporación Guacarí, miembro de la Asociación Colombiano - Española de Cooperación Ecológica y Social, este árbol “tiene un diámetro de unos 75 metros y una edad actual de 40 años”.

El árbol no es que sea una especie que la evolución de la zona y la región lo haya llevado a crecer allí, sino que fue “un regalo del esposo a la actual dueña de la finca donde está ubicado”.

¿Cómo es el Gaucho Guacarí?

La corporación menciona que este árbol tiene una peculiaridad a parte de su tamaño, y es relacionado con sus raíces. “Al tener que soportar unas ramas de semejante tamaño, éstas cuelgan de la rama hasta enraizar y convertirse en un tronco más”, lo que haría que sus mismas raíces se conviertan en un tronco que va ampliando su envergadura.

¿Y en dónde está ubicado el Gaucho Guacarí?

Pues bien, según mencionaron, este árbol está ubicado en el municipio de San Marcos, en el departamento de Sucre, y está en una finca de propiedad privada.

Por otro lado, aunque ser grande es diferente a ser alto, el mundo es testigo de árboles con tamaños colosales. Es el caso del árbol más grande y alto del mundo.

¿Cuál es el árbol más grande del mundo?

Pues bien, la reconocida revista National Geographic habló en su página web de una zona en donde se pueden encontrar los árboles más grandes de todo el mundo y en donde, así mismo, se encuentra el árbol más grande, en volumen, del planeta.

La revista comentó que este lugar se encuentra puntualmente en California, Estados Unidos, y el más grande está en los Parques Nacionales Sequoia y Kings Canyon.

Se trata del árbol General Sherman, un árbol calificado como secuoya gigante (Sequoiadendrongiganteum).

¿Cuánto mide el árbol General Sherman?

NatGeo detalla que el General Sherman es el más grande del mundo con 1487 metros cúbicos, una altura de 83 metros y 31 metros de circunferencia en la base.

Lo anterior quiere decir que este árbol, aunque haya otros que lo puedan superar en altura, en materia de volumen no existe otro igual. “Otros ejemplares superan los 105 metros de altura, pero son menos voluminosos que el General Sherman", dice la web Britannica.

Árbol General Sherman. Foto: Getty Images. / bluejayphoto Ampliar Árbol General Sherman. Foto: Getty Images. / bluejayphoto Cerrar

Árbol General Sherman. Foto: Getty Images. / rabbit75_ist Ampliar Árbol General Sherman. Foto: Getty Images. / rabbit75_ist Cerrar

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