Paul McCartney presenta ‘The Boys of Dungeon Lane’, su nuevo disco en solitario en más de cinco años

El músico y cantautor inglés Paul McCartney ha presentado este viernes su nuevo trabajo discográfico ‘The Boys of Dungeon Lane’.

El disco fue coproducido junto al productor discográfico, cantautor y músico estadounidense Andrew Watt en sesiones que se remontan a 2021.

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Watt ha producido para Justin Bieber, Lady Gaga, Post Malone, Miley Cyrus, Elton John, Demi Lovato, los Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Iggy Pop y Jungkook de BTS.

El álbum fue anunciado hace dos meses a finales de marzo, junto con el lanzamiento de su primer sencillo, “Days We Left Behind”.

El segundo sencillo, “Home to Us”, es un dueto con la voz y la batería de Ringo Starr, con coros de Chrissie Hynde, líder de la banda de rock británica The Pretenders.

“The boys of Dungeon Lane” es parte de una letra que McCartney utilizó en la canción “In Liverpool”, un demo temprano para su álbum de 1993, ‘Off the Ground’.

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Dungeon Lane es una calle en el área de Speke, Liverpool, Inglaterra, y el álbum está inspirado en los recuerdos de la infancia de McCartney.

Acompañado del lanzamiento, el exBeatle también presentó el tercer sencillo del disco “Come Inside”.