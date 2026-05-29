Gustavo Cerati regresa a Colombia gracias a la IA junto a Charly y Zeta en Soda Stereo Ecos

Este jueves se realizó la primera de tres presentaciones del espectáculo Soda Stereo Ecos en Bogotá.

Más de 11.000 personas se congregaron en el Movistar Arena para presenciar el regreso de Gustavo Cerati gracias a la inteligencia artificial.

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Junto a sus compañeros de banda, Charly Alberti y Zeta Bosio, interpretaron 17 canciones durante poco más de una hora y media.

El concierto inició con la canción que da nombre al proyecto, “Ecos”, para pasar a éxitos como “Juegos de seducción”, “Nada personal” y “Hombre al agua”.

Algunos temas también estuvieron acompañados de visuales en 3D como “Cuando pase el temblor” y “Primavera 0″.

Otras canciones que hicieron parte del repertorio fueron “(En) el séptimo día”, “La ciudad de la furia”, “Sobredosis de TV”, “Persiana Americana” y la versión MTV Unplugged de “Un misil en mi placard”.

El cierre fue con los clásicos “Profugos” y “Música Ligera”, con Charly y Zeta ubicados en escenarios alternativos en la última canción, que culminó con las famosas palabras de Cerati, “Gracias totales”, de boca de Alberti.

Cerati fue traído de nuevo al escenario con la ayuda del 3D y la captura de movimiento, a partir de la reconstrucción de horas de material de la gira de Soda ‘Me Verás Volver’ de 2007.

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Soda Stereo Ecos volverá a presentarse en la capital este viernes 29 y el sábado 30 de mayo.