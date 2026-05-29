Young Miko y Rauw Alejandro se unen y presentan su primera colaboración “Aquel diciembre”
El sencillo aparece en ‘Do Not Disturb: Late Checkout’, la versión de lujo del álbum de Miko, ‘Do Not Disturb’ de 2025.
Las estrellas del reguetón puertorriqueño, Young Miko y Rauw Alejandro, se han unido en su nueva colaboración titulada “Aquel diciembre”.
“Aquel Diciembre” aparece en ‘Do Not Disturb: Late Checkout’, la versión de lujo del álbum de Miko, ‘Do Not Disturb’ de 2025.
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Esta nueva edición cuenta con 6 canciones nuevas, incluyendo el sencillo “BIAF<3”.
Recientemente, Miko recibió el ‘Premio imparable’ en la gala Billboard Latin Women in Music 2026.
Miko iniciará su gira por estadios, la primera de su carrera, el próximo 3 de julio en Dinamarca.
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La gira, de 31 fechas, recorrerá 11 países, entre ellos Estados Unidos, México, España e Italia.
Esta es la primera colaboración de Miko con Alejandro.