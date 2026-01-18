¿Todas las arañas pueden hacer telarañas? Le contamos cómo las construyen

En el Planeta Tierra son millones de animales los que han habitado su basto y ancho territorio en cada una de las eras evolutivas que este ha pasado.

Desde el jurásico con los dinosaurios, hasta la era moderna con los humanos, cada especie animal ha desarrollado determinados comportamientos que les permiten desenvolverse en su entorno.

Esos mismos comportamientos han hecho que estos animales se diferencien unos de otros fácilmente; sin embargo, hay cosas que en la cultura popular y en la memoria humana general se instaura. Uno de estos es que todas las arañas pueden construir telarañas.

Por eso, en Caracol Radio le contamos si esto es un mito o es verdad.

¿Para qué usan las arañas sus telarañas?

Las telarañas en la historia del ser humano han estado muy presentes especialmente por la cultura popular. Para no ir tan lejos, las personas se han entretenido durante años con las historias en películas y comics del Hombre Araña (Peter Parke), adolescente que es mordido por una araña modificada que le da características propias de los arácnidos. Según la saga, uno de estos poderes es lanzar telaraña.

Ahora, en la ciencia, este fluido sedoso que producen las arañas es para ellos lo que para cualquier otro animal es una forma de sobrevivir.

Según explica la reconocida revista National Geographic, “las arañas utilizan sus telas para atrapar presas, pero también para cubrir sus huevos, transmitir vibraciones y señales feromónicas, y crear pegamento para retener sus presas”.

Sin embargo, surge la duda de si todas las arañas tienen la capacidad de construir telarañas.

¿Todas las arañas pueden construir telarañas?

La respuesta es no. Según explica el Museo de Burke, también citado por National Grographic, "no todas las especies de arañas producen la estructura parecida a una red que llamamos telaraña“.

Lo anterior porque la telaraña, como tal, es la estructura que las arañas crean. Esas figuras que en ocasiones vemos en determinados lugares, y no todas las pueden hacer.

“Una telaraña no es cualquier cosa que una araña hace con seda; es una estructura diseñada para atrapar presas. Pero solo la mitad de las especies de arañas conocidas cazan a sus presas utilizando telarañas”, explican.

NatGeo mencionó que hay otras arañas que no esperan a que “las presas vengan a ellas“ y caigan en la talarañas que construyeron, sino que son cazadoras, pues son más activas a la hora de buscar su comida y son ellas las que van hacia sus presas.

Estas arañas “utilizan su seda para el hilo de arrastre (el único hilo que todas las arañas dejan al caminar), para el saco de huevos y, en algunas especies, para crear un refugio (una pequeña “casa” de seda donde la araña descansa), pero no tejen verdaderas telarañas".

¿Cómo construyen las arañas su telaraña?

Según explica la Fundación CK-12, este es el proceso de las arañas para construir sus telarañas:

Las arañas producen hilos de seda para construir sus telarañas . La seda se produce en las glándulas de seda con la ayuda de las hileras de la araña.

. La seda se produce en las Las hileras son órganos especiales que permiten a la araña decidir qué tipo de hilo necesita para la telaraña.

Los hilos de seda pueden ser gruesos o finos, secos o pegajosos, con cuentas o lisos.

Los hilos que una araña usa para construir su telaraña comienzan como un líquido, pero se secan rápidamente en el aire.

Cuando una araña comienza una telaraña, libera un hilo de seda. Ancla el hilo a algún objeto como una rama o una esquina de una habitación.

A medida que la araña se mueve de un lado a otro, añade más hilos, fortaleciendo la telaraña y creando un patrón.

