Ariana Grande regresa con “Hate That I Made You Love Me”, primer adelanto de su próximo álbum

Este viernes, la cantautora y actriz estadounidense Ariana Grande estrenó “Hate That I Made You Love Me”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio ‘Petal’.

Grande coescribió y coprodujo la canción junto a sus colaboradores habituales, los cantautores y productores suecos, Ilya Salmanzadeh y Max Martin.

Lea también: La cantautora y actriz mexicana Belinda se encuentra de visita en Colombia. ¿Qué la trae al país?

Ambos han escrito y producido otros sencillos de Grande como “Problem”, “Into You”, “Side to Side”, “No Tears Left to Cry” y “Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored”.

“Hate That I Made You Love Me” es una canción que expresa arrepentimiento por una relación a la vez que refleja los sentimientos contradictorios de Grande sobre la fama y el escrutinio público.

Le puede interesar: La precuela de la franquicia de ‘Rambo’ de Sylvester Stallone confirma su fecha de estreno para 2027

El pasado 8 de mayo, Grande compartió en su cuenta de Instagram la portada del sencillo en blanco y negro, que muestra una imagen en primer plano de Grande parcialmente oculta por su cabello.

‘Petal’, su octavo trabajo discográfico, saldrá a la venta el 31 de julio.