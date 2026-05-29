Ariana Grande regresa con “Hate That I Made You Love Me”, primer adelanto de su próximo álbum
Este nuevo sencillo hace parte de su octavo disco de estudio ‘Petal’, que se lanzará el 31 de julio.
Este viernes, la cantautora y actriz estadounidense Ariana Grande estrenó “Hate That I Made You Love Me”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio ‘Petal’.
Grande coescribió y coprodujo la canción junto a sus colaboradores habituales, los cantautores y productores suecos, Ilya Salmanzadeh y Max Martin.
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Ambos han escrito y producido otros sencillos de Grande como “Problem”, “Into You”, “Side to Side”, “No Tears Left to Cry” y “Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored”.
“Hate That I Made You Love Me” es una canción que expresa arrepentimiento por una relación a la vez que refleja los sentimientos contradictorios de Grande sobre la fama y el escrutinio público.
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El pasado 8 de mayo, Grande compartió en su cuenta de Instagram la portada del sencillo en blanco y negro, que muestra una imagen en primer plano de Grande parcialmente oculta por su cabello.
‘Petal’, su octavo trabajo discográfico, saldrá a la venta el 31 de julio.