Petro responde a Trump sobre la Cumbre de Escudo de las Américas: “Otra vez hay un teléfono roto”

Luego de que el presidente Donald Trump asegurara que sí invitó a Colombia, México y Brasil a la Cumbre del Escudo de las Américas celebrada en Miami, su homólogo, Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, afirmó que: “Creo que otra vez hay un teléfono roto”.

Según explicó Petro, la ausencia de Colombia en el encuentro no obedecería a una decisión directa del presidente estadounidense, sino a una situación administrativa o diplomática en el proceso de convocatoria.

En medio de la controversia, el mandatario colombiano reiteró su postura frente a la lucha contra el narcotráfico en el continente y la necesidad de impulsar una estrategia conjunta entre los países de la región.

Petro volvió a plantear la creación de una gran alianza internacional contra el narcotráfico, que permita coordinar acciones entre gobiernos más allá de sus diferencias ideológicas.

“La alianza contra el narcotráfico debe ser de todos los países de las Américas sin exclusión”. Afirmó el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el jefe de Estado colombiano, el combate a las economías ilegales debe convertirse en una política común de las Américas, teniendo en cuenta que el narcotráfico impacta tanto a los países productores como a los consumidores.