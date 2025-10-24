Lista Clinton: ¿qué implicaciones tiene para Colombia que Petro haya ingresado?

En un hecho sin precedentes que marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto con su círculo más cercano, ha sido incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, popularmente conocida como la “Lista Clinton”.

La designación, que también alcanza a la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, es la culminación de una escalada de tensiones diplomáticas centradas en la política antinarcóticos.

¿Qué es la Lista Clinton?

Aunque su nombre técnico es la Lista SDN (Specially Designated Nationals) de la OFAC, el término “Lista Clinton” se popularizó coloquialmente para referirse a este instrumento de política exterior estadounidense. No es una lista nueva, sino el mecanismo más potente de sanciones financieras que posee Washington.

Implicaciones de que Petro esté en la ‘Lista Clinton’

Las implicaciones no son solamente para el presidente Gustavo Petro en sí, sino también a su círculo cercano e incluso para la nación:

Congelamiento de activos: Todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense deben ser congelados inmediatamente.

Todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense deben ser congelados inmediatamente. Prohibición de transacciones: Se veta cualquier operación comercial o financiera que involucre a los sancionados realizada por personas o empresas estadounidenses, o que utilice el sistema bancario en dólares.

Esto significa, en la práctica, que el presidente Petro y los demás designados quedan financieramente aislados del sistema económico internacional dominante.

Consecuencias inmediatas de que Petro esté en la lista Clinton

La inclusión del jefe de Estado en esta lista activa un efecto dominó de obligaciones de cumplimiento (compliance) para el sistema financiero global con exposición a Colombia.

En su comunicado oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fue contundente al detallar el alcance de las sanciones:

“Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedades de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o colectiva, en un 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas, también está bloqueada."

El riesgo más grave es el “De-Risking”, una reacción en cadena donde los grandes bancos corresponsales estadounidenses, para evitar multas billonarias por violar sanciones, podrían optar por restringir o cortar completamente sus relaciones con entidades financieras colombianas. Dado que la mayor parte del comercio exterior y el servicio de la deuda se maneja en dólares, esto podría paralizar la capacidad de Colombia para realizar transacciones internacionales esenciales.

La OFAC también advirtió sobre las graves consecuencias por violar estas sanciones: “A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de personas bloqueadas. Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras."

Finalmente, la oficina del Tesoro estadounidense aclaró el objetivo final de estas medidas: “El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su disposición a eliminar personas de la Lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento."

¿Y ahora qué? Vías legales y escenarios políticos

Frente a esta crisis, el Estado colombiano tiene la opción de iniciar un proceso de De-Listing (exclusión de la lista) ante la OFAC, presentando una petición de reconsideración y, en caso de negativa, acudiendo a los tribunales federales de EE. UU.

Un presidente en la lista SDN ve severamente limitada su capacidad para operar en foros internacionales, negociar acuerdos o gestionar cooperación. Si bien la Constitución colombiana reserva al Congreso la potestad de destituir a un presidente, la sanción externa no constituye un motivo legal automático.