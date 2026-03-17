Presidente Gustavo Petro anunció que EE.UU. le devolvió la visa hasta el fin de su mandato

¿Por qué Gustavo Petro puede ingresar a EE.UU. aunque le hayan revocado la VISA americana? // Caracol Radio

Mucho se ha hablado sobre una de las peticiones centrales del presidente Gustavo Petro sobre la devolución de su visa, que le fue revocada en septiembre del 2025 por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump consideró que el presidente colombiano incurrió en “acciones imprudentes e incendiarias”, durante la protesta pro palestina en la que participó en el Times Square de Nueva York.

Además, instó a los soldados estadounidenses a desobodecer las órdenes del mandatario Donald Trump.

Sin embargo, después de varios esfuerces finalmente el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que Estados Unidos le devolvió la visa hasta el final de su mandato.

“Mi visa hacia EEUU como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato. Después realmente no necesito visa”, indicó.

¿Qué pasó con la inclusión de Petro en la lista Clinton?

A pesar de los esfuerzos, y de que según fuentes cercanas a Caracol Radio, durante la reunión del presidente con el mandatario estadounidense Donald Trump en Washington, le habría solicitado la exclusión de la lista OFAC, Gustavo Petro sigue incluído en este registro del Departamento del Tesoro de EE. UU., que identifica y sanciona a personas, empresas y grupos vinculados al narcotráfico, lavado de activos o terrorismo.

No obstante, después de que el gobierno de Estados Unidos le devolviera la visa al presidente colombiano, Petro señaló que ahora está a la espera de que lo retiren de esta lista, porque “no hay razón alguna para estar allí”.