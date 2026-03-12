Presidente de Brasil expresó a Petro preocupación por planes de Trump contra el narcotráfico

A pesar de que la nota de prensa oficial emitida desde la Casa de Nariño únicamente indicaba que en la conversación telefónica que sostuvieron los presidentes de Colombia y Brasil el miércoles anterior se habló de integración regional, el próximo encuentro entre los países de la Celac y África, así como la cita de líderes de izquierda que se desarrollará men pocos meses en Barcelona, 6AM-W pudo establecer que el asunto principal de la conversación giró en torno a la preocupación de Luis Inacio ‘Lula’ da Silva sobre la estrategia que Donald Trump está adelantando contra el narcotráfico a nivel de latinoamérica.

Según medios de comunicación del Brasil, el diálogo tuvo como trasfondo la creciente preocupación del gobierno Lula ante el anuncio hecho por Trump de buscar que el Congreso de los EEUU declare como organizaciones terroristas a los dos grandes carteles del país sudamericano: Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho.

Fuentes del palacio de Planalto en Brasilia señalan que ‘Lula’ teme que esa declaratoria pueda servir para operaciones en su país similares a la que llevó a la captura de Nicolás Maduro o a que se produzcan sanciones o bloqueos que afecten a los negocios de Brasil con el mundo.

La llamada en la que también participó el asesor de exteriores de ‘Lula’, Celso Amorim, sirvió para explorar junto al presidente Gustavo Petro estrategias comunes que Latinoamérica pueda establecer para la lucha contra el narcotráfico.

