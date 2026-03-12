Nueva llamada entre Petro y Trump: Donald pidió disculpas por error en invitación

Una nueva llamada realizaron el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la que hablaron temas claves como energía, hidrocarburos, reactivación económica en la frontera, así como la política de drogas, cultivos ilícitos, erradicación forzosa y la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario Trump le ofreció una disculpa por un error en la invitación a la cumbre del Escudo de las Américas, que realizaron en Miami para trabajar de manera conjunta por combatir los carteles del narcotráfico.

En la llamada, el mandatario colombiano le reiteró la invitación al mandatario Trump para que visite Cartagena.

Noticia en desarrollo...