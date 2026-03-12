Hable con elPrograma

12 mar 2026 Actualizado 19:49

Nueva llamada entre Petro y Trump: Donald pidió disculpas por error en invitación

Se trata de una nueva llamada clave para afianzar la relación entre los dos países.

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Una nueva llamada realizaron el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la que hablaron temas claves como energía, hidrocarburos, reactivación económica en la frontera, así como la política de drogas, cultivos ilícitos, erradicación forzosa y la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario Trump le ofreció una disculpa por un error en la invitación a la cumbre del Escudo de las Américas, que realizaron en Miami para trabajar de manera conjunta por combatir los carteles del narcotráfico.

En la llamada, el mandatario colombiano le reiteró la invitación al mandatario Trump para que visite Cartagena.

Noticia en desarrollo...

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

