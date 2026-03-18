Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 mar 2026 Actualizado 21:59

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Champions League

Gol de Luis Díaz y asistencia en Bayern vs Atalanta en octavos de final vuelta UEFA Champions League

Nueva actuación destacada del atacante colombiano en el torneo de clubes más importante de Europa

MUNICH, GERMANY - MARCH 18: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Bayern München and Atalanta BC at Football Arena Munich on March 18, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images) / S. Mellar

MUNICH, GERMANY - MARCH 18: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrates scoring his team&#039;s fourth goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Bayern München and Atalanta BC at Football Arena Munich on March 18, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

Gran protagonismo está teniendo Luis Díaz en la contundente victoria de su equipo 4-0 frente a Atalanta. El extremo colombiano ha sido determinante en el desarrollo del encuentro, mostrando desequilibrio, velocidad y precisión en el último tercio de la cancha. Su aporte comenzó a consolidarse en el minuto 56, cuando asistió con gran claridad a Lennart Karl para el 3-0 parcial, dejando prácticamente sentenciado el compromiso.

Vea aquí la asistencia:

Pero Díaz no se conformó con asistir y también se hizo presente en el marcador. Al minuto 70, el colombiano aprovechó un espacio en el área para definir con calidad y poner el 4-0 definitivo hasta el momento, coronando una actuación sobresaliente. Con este rendimiento, se consolida como una de las figuras del partido.

Vea aquí el gol de Luis Díaz:

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir