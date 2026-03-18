Gol de Luis Díaz y asistencia en Bayern vs Atalanta en octavos de final vuelta UEFA Champions League

Gran protagonismo está teniendo Luis Díaz en la contundente victoria de su equipo 4-0 frente a Atalanta. El extremo colombiano ha sido determinante en el desarrollo del encuentro, mostrando desequilibrio, velocidad y precisión en el último tercio de la cancha. Su aporte comenzó a consolidarse en el minuto 56, cuando asistió con gran claridad a Lennart Karl para el 3-0 parcial, dejando prácticamente sentenciado el compromiso.

Vea aquí la asistencia:

Pero Díaz no se conformó con asistir y también se hizo presente en el marcador. Al minuto 70, el colombiano aprovechó un espacio en el área para definir con calidad y poner el 4-0 definitivo hasta el momento, coronando una actuación sobresaliente. Con este rendimiento, se consolida como una de las figuras del partido.

Vea aquí el gol de Luis Díaz: