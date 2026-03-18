Gol de Luis Díaz y asistencia en Bayern vs Atalanta en octavos de final vuelta UEFA Champions League
Nueva actuación destacada del atacante colombiano en el torneo de clubes más importante de Europa
Gran protagonismo está teniendo Luis Díaz en la contundente victoria de su equipo 4-0 frente a Atalanta. El extremo colombiano ha sido determinante en el desarrollo del encuentro, mostrando desequilibrio, velocidad y precisión en el último tercio de la cancha. Su aporte comenzó a consolidarse en el minuto 56, cuando asistió con gran claridad a Lennart Karl para el 3-0 parcial, dejando prácticamente sentenciado el compromiso.
Vea aquí la asistencia:
Pero Díaz no se conformó con asistir y también se hizo presente en el marcador. Al minuto 70, el colombiano aprovechó un espacio en el área para definir con calidad y poner el 4-0 definitivo hasta el momento, coronando una actuación sobresaliente. Con este rendimiento, se consolida como una de las figuras del partido.