Copa Sudamericana 2026: Definidos los rivales y de América y Millonarios en fase de grupos
Millonarios estará enfrentándose a Sao Paulo de Brasil en el Grupo C del certamen.
Este jueves quedaron definidos los rivales de Millonarios y América en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El equipo vallecuacano irá al Grupo A; los bogotanos, se ubican en el Grupo C.
América, como cabeza de serie, estará enfrentándose a Tigre de Argentina, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú. El equipo Escarlata parte como favorito a quedarse con el primer puesto.
Por su parte, Millonarios tendrá un duro reto ante Sao Paulo de Brasil, enfrentándose también a Boston River de Uruguay y a O’Higgins de Chile.
Grupo A
- América de Cali
- Tigre
- Macará
- Alianza Atlético
Grupo C
- Sao Paulo
- Millonarios
- Boston River
- O’Higgins
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Así quedaron conformados los demás grupos
Grupo B
- Atlético Mineiro
- Cienciano
- Academia Puerto Cabello
- Juventud de Las Piedras
Grupo D
- Santos
- San Lorenzo
- Deportivo Cuenca
- Recoleta
Grupo E
- Racing
- Caracas
- Independiente Petrolero
- Botafogo
Grupo F
- Gremio
- Palestino
- Montevideo City Torque
- Deportivo Riestra
Grupo G
- Olimpia
- Vasco Da Gama
- Audax Italiano
- Barracas Central
Grupo H
- River Plate
- Red Bull Bragantino
- Blooming
- Carabobo
¿Contra quién debutan los equipos colombianos en Copa Sudamericana?
América de Cali debutará en la Copa Sudamericana enfrentando a Macará de Ecuador; Millonarios también se estrenará en el certamen haciendo las veces de visitante, visitando a O’Higgins en Chile.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...