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20 mar 2026 Actualizado 00:27

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Copa Sudamericana

Copa Sudamericana 2026: Definidos los rivales y de América y Millonarios en fase de grupos

Millonarios estará enfrentándose a Sao Paulo de Brasil en el Grupo C del certamen.

Millonarios vs. América de Cali el martes 7 de octubre de 2025 en el Estadio El Campín de Bogotá. FOTO: Colprensa - Lina Gasca

Millonarios vs. América de Cali el martes 7 de octubre de 2025 en el Estadio El Campín de Bogotá. FOTO: Colprensa - Lina Gasca

Este jueves quedaron definidos los rivales de Millonarios y América en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El equipo vallecuacano irá al Grupo A; los bogotanos, se ubican en el Grupo C.

América, como cabeza de serie, estará enfrentándose a Tigre de Argentina, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú. El equipo Escarlata parte como favorito a quedarse con el primer puesto.

Por su parte, Millonarios tendrá un duro reto ante Sao Paulo de Brasil, enfrentándose también a Boston River de Uruguay y a O’Higgins de Chile.

Grupo A

  • América de Cali
  • Tigre
  • Macará
  • Alianza Atlético

Grupo C

  • Sao Paulo
  • Millonarios
  • Boston River
  • O’Higgins

Más información

Así quedaron conformados los demás grupos

Grupo B

  • Atlético Mineiro
  • Cienciano
  • Academia Puerto Cabello
  • Juventud de Las Piedras

Grupo D

  • Santos
  • San Lorenzo
  • Deportivo Cuenca
  • Recoleta

Grupo E

  • Racing
  • Caracas
  • Independiente Petrolero
  • Botafogo

Grupo F

  • Gremio
  • Palestino
  • Montevideo City Torque
  • Deportivo Riestra

Grupo G

  • Olimpia
  • Vasco Da Gama
  • Audax Italiano
  • Barracas Central

Grupo H

  • River Plate
  • Red Bull Bragantino
  • Blooming
  • Carabobo

¿Contra quién debutan los equipos colombianos en Copa Sudamericana?

América de Cali debutará en la Copa Sudamericana enfrentando a Macará de Ecuador; Millonarios también se estrenará en el certamen haciendo las veces de visitante, visitando a O’Higgins en Chile.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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