Copa Sudamericana 2026: Definidos los rivales y de América y Millonarios en fase de grupos

Millonarios vs. América de Cali el martes 7 de octubre de 2025 en el Estadio El Campín de Bogotá. FOTO: Colprensa - Lina Gasca

Este jueves quedaron definidos los rivales de Millonarios y América en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El equipo vallecuacano irá al Grupo A; los bogotanos, se ubican en el Grupo C.

América, como cabeza de serie, estará enfrentándose a Tigre de Argentina, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú. El equipo Escarlata parte como favorito a quedarse con el primer puesto.

Por su parte, Millonarios tendrá un duro reto ante Sao Paulo de Brasil, enfrentándose también a Boston River de Uruguay y a O’Higgins de Chile.

Grupo A

América de Cali

Tigre

Macará

Alianza Atlético

Grupo C

Sao Paulo

Millonarios

Boston River

O’Higgins

Así quedaron conformados los demás grupos

Grupo B

Atlético Mineiro

Cienciano

Academia Puerto Cabello

Juventud de Las Piedras

Grupo D

Santos

San Lorenzo

Deportivo Cuenca

Recoleta

Grupo E

Racing

Caracas

Independiente Petrolero

Botafogo

Grupo F

Gremio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Grupo G

Olimpia

Vasco Da Gama

Audax Italiano

Barracas Central

Grupo H

River Plate

Red Bull Bragantino

Blooming

Carabobo

¿Contra quién debutan los equipos colombianos en Copa Sudamericana?

América de Cali debutará en la Copa Sudamericana enfrentando a Macará de Ecuador; Millonarios también se estrenará en el certamen haciendo las veces de visitante, visitando a O’Higgins en Chile.