UEFA Champions League: así quedaron las llaves de los cuartos de final y los colombianos presentes

¡Quedaron definidos los cuartos de final de la Champions League 2025-26! Este miércoles 18 de marzo se llevaron a cabo los partidos faltantos de los octavos y destacó la clasificación del Bayern Múnich con Luis Díaz como gran figura.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE BAYERN Y ATALANTA EN LA CHAMPIONS LEAGUE

El atacante colombiano brilló con asistencia y gol en el triunfo 4-1 del elenco alemán sobre Atalanta en el Allianz Arena, resultado que dejó el marcador global con un contundente 10-1 en favor de los bávaros.

En simultáneo se clasificaron Atlético de Madrid y Liverpool. Los españoles cayeron 3-2 en su visita al Tottenham, pero gracias a la ventaja obtenida en el duelo de ida terminaron clasificando con global 7-5; por su parte, los de Arne Slot no tuvieron piedad del Galatasaray en Anfield y se impusieron por 4-0 (global 4-1). Tanto Dávinson Sánchez (sancionado) como Yaser Asprilla (suplente) no sumaron minutos en el equipo turco.

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Y a primera hora, el FC Barcelona se floreó en el Camp Nou frente a un Newcastle que ilusionó en la primera media hora de partido, pero que cayó rotundamente en la segunda parte. Aunque los culés se pusieron en ventaja dos veces con goles de Raphinha y Marc Bernal, los ingleses empataron en ambas ocasiones por intermedio de Anthony Elanga. Ahora bien, desde el 45+7, los de Fick siguieron de largo con el penal que marcó Lamine Yamal y se impusieron por un certero 7-2.

Resultados de los octavos de final de la Champions League

Sporting 5-0 Bodo/Glimt

Chelsea 0-3 PSG

Manchester City 1-2 Real Madrid

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen

Barcelona 7-2 Newcastle

Tottenham 3-2 Atlético de Madrid

Liverpool 4-0 Galatasaray

Bayern Múnich 4-1 Atalanta

Equipos clasificados y colombianos a los cuartos de final de la Champions League

Sporting de Lisboa - Luis Javier Suárez

PSG

Real Madrid

Arsenal - Cristhian Mosquera y Alexei Rojas

FC Barcelona

Atlético de Madrid

Liverpool

Bayern Múnich - Luis Díaz

Llaves confirmadas de los cuartos de final de la Champions League

Real Madrid vs Bayern Múnich

Sporting vs Arsenal

Barcelona vs Atlético de Madrid

PSG vs Liverpool

Los duelos de ida están programados para la semana del 4 de abril, mientras que los partidos de vuelta están pactados para la semana 14 del mismo mes. Los equipos que aparecen visitantes en este listado, terminarán la serie en condición de local.