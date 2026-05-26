Camila Osorio debutó con triunfo histórico en el cuadro principal de Roland Garros
La colombiana clasificó por cuarta oportunidad en su carrera a segunda fase del Abierto francés.
La colombiana Camila Osorio debutó con victoria en el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Camila logró un triunfo histórico para el tenis colombiano, tras imponerse a la rusa Yekaterina Aleksándrova.
La colombiana de 24 años ganó con autoridad en sets corridos, con parciales 6-2 y 6-4, haciendo efectivo seis puntos de quiebre de los siete de los que dispuso y cediendo su servicio en tres oportunidades.
Triunfo histórico para el tenis colombiano
La victoria de Camila Osorio, pese a ser un partido de primera ronda, es histórica para el tenis colombiano, dado que, desde el Ranking, es el mejor triunfo de una tenista del país en Roland Garros.
La rusa Yekaterina Aleksándrova, de 31 años, es número 14 del Ranking de la WTA. Con este triunfo, Camila supera la victoria de Fabiola Zuluaga, que en el año 2000 había vencido a la estadounidense Jennifer Capriati, en ese entonces, 15 del mundo.
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¿Cuándo y contra quién volverá a jugar?
Camila Osorio se enfrentará en segunda ronda de Roland Garros a la kazaja Yúliya Putíntseva, de 31 años y número 71 del Ranking WTA. Camila figura en la casilla 84 del escalafón mundial.
Este martes la tenista cucuteña estará debutando en el torneo de dobles, junto a la australiana Daria Kasátkina, cuando se mida a la taiwanesa Su-Wei Hsieh y la china Wang Xinyu.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...