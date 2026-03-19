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19 mar 2026 Actualizado 01:06

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Champions League

Tabla de goleadores Champions: así quedaron Luis Díaz y Luis Suárez con sus anotaciones en octavos

Ambos futbolistas se reportaron en las victorias de sus respectivos equipos oficiando en condición de local.

Tabla de goleadores Champions: así quedaron Luis Díaz y Luis Suárez con sus anotaciones en octavos / Getty Images

Tabla de goleadores Champions: así quedaron Luis Díaz y Luis Suárez con sus anotaciones en octavos / Getty Images

Esta semana concluyeron los octavos de final de la Champions League y los futbolistas colombianos terminaron siendo protagonistas. Tanto Luis Díaz como Luis Javier Suárez se reportaron con gol y asistencia en las clasificaciones de Bayern Múnich y Sporting Lisboa, respectivamente.

El primero en brillar fue justamente Suárez, quien comandó la histórica remontada de su equipo sobre el sorpresivo Bodo/Glimt. A pesar de haber perdido 3-0 en el duelo de ida, los portugueses sacaron la casta en el Estadio Jose Alvalade y se impusieron con un contundente 5-0. El goleador samario asistió a Pedro Gonçalves para el 2-0 parcial y desde el punto penal selló el 3-0.

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Posteriormente, el turno fue para Lucho. Aunque el Bayern había dejado casi lista la eliminatoria frente al Atalanta con el 1-6 de la ida en suelo italiano, ante su gente en el Allianz Arena no podía decepcionar y triunfó por 4-1. Así las cosas, el guajiro asistió a Lennart Karl en el tercer tanto bávaro y el cuarto fue de su autoría en una bonita acción individual.

REVIVA ACÁ EL GOL Y LA ASISTENCIA DE LUIS DÍAZ CON BAYERN EN CHAMPIONS

Con lo anterior, Suárez llegó a cinco goles en la presente Champions y con ello igualó el registro de Camilo Durán (Qarabag) comolos colombianos con más anotaciones en esta temporada del certamen europeo. Entretanto, Díaz sumó su cuarto tanto del torneo.

El tema es que los dos atacantes nacidos en la costa atlántica colombiana se encuentra lejos de los máximos anotadores de la Champions. Kylian Mbappé comanda el listado con 13 dianas, mientras que Anthony Gordon (ya eliminado con Newcastle) y Harry Kane (compañero de Lucho en Bayern) cuentan con 10.

Tabla de goleadores de la Champions League

Pos.JugadorEquipoGoles
1.Kylian Mbappé*Real Madrid13
2.Anthony GordonNewcastle10
3.Harry Kane*Bayern Múnich10
4.Julián Álvarez*Atlético de Madrid8
5.Erling HaalandManchester City8
13.Camilo DuránQarabag5
14.Luis Javier Suárez*Sporting5
23.Luis Díaz*Bayern Múnich4

***En asterisco los futbolistas que continúan en competencia.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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