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19 mar 2026 Actualizado 23:02

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Selección Colombia

Selección Colombia: James lidera la nómina de convocados para amistosos ante Croacia y Francia

El combinado nacional tendrá dos amistosos de primer nivel los días 26 y 29 de marzo.

AME5036. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/06/2025.- James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos de Colombia celebran un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

AME5036. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/06/2025.- James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos de Colombia celebran un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Nómina de convocados

Arqueros:

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

David Ospina – Atlético Nacional

Defensas:

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Volantes:

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Atacantes:

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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