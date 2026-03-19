Selección Colombia: James lidera la nómina de convocados para amistosos ante Croacia y Francia
El combinado nacional tendrá dos amistosos de primer nivel los días 26 y 29 de marzo.
Nómina de convocados
Arqueros:
Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
David Ospina – Atlético Nacional
Defensas:
Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
Juan David Cabal – Juventus (ITA)
Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)
Volantes:
Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
Kevin Castaño – River Plate (ARG)
Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
Atacantes:
Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)
Luis Suárez – Sporting Club (POR)
Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...