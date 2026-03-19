Selección Colombia: James lidera la nómina de convocados para amistosos ante Croacia y Francia

AME5036. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/06/2025.- James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos de Colombia celebran un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni ( EFE )