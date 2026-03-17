Luis Díaz con Bayern y Luis Suárez con Sporting: atención a las duplas más goleadores del mundo. (Photo by Alejandro Teran/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Los futbolistas colombianos continúan dando de qué hablar en territorio europeo, noticia que ilusiona a Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026. Los últimos en haber sido destacados fueron Luis Díaz y Luis Javier Suárez, quienes han destacado de manera brillante en sus respectivas ligas y la Champions League.

Según un informe estadístico, tanto el guajiro como el samario conforman las dos duplas más goleadoras del Viejo Continente, registro impresionante si se tiene en cuenta que están por delante de las parejas Vinícius-Mbappé del Real Madrid, Haaland-Foden del Manchester City o Lamine-Ferrán del Barcelona.

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Las duplas más goleadores del mundo

Según reportó el medio BeSoccer, el Bayern Múnich tiene la dupla goleadora más efectiva del mundo. Entre Harry Kane y Luis Díaz suman 45 anotaciones en la Bundesliga; las anotaciones se dividen en 30 para el inglés y 15 para el guajiro.

En la segunda posición el Sporting de Lisboa con las 33 dianas que acumulan entre Luis Javier Suárez y Pedo Goncalves en la Primeira Liga de Portugal; el samario tiene 23 y el portugués complementa con 10.

El podio lo complementa el Real Madrid, que tiene en Kylian Mbappé (23) y Vinícius Júnior (9) un total de 32 goles. Más abajo, en la quinta posición se encuentra el Manchester City con 29 tantos entre Erling Haaland (22) y Phil Foden (7); y el FC Barcelona, en la séptima colocación, cuenta con 26 dianas sumando a Lamine Yamal (14) y Ferrán Torres (12).

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