Clasificación general, Giro de Italia 2026: Egan Bernal sube posiciones y se mete de nuevo al top-10

¡Concluyó la etapa 16 del Giro de Italia 2026! Mientras que el danés Jonas Vingegaard conquistó la fracción de 113 kilómetros y dejó prácticamente sentenciada la carrera, Egan Bernal dio una ardua batalla para regresar al top-10 de la clasificación general.

REVIVA ACÁ LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA 2026

Fue un recorrido con cinco puertos de montaña, el último de ellos de primera categoría y que marcó el final de la fracción. Ahora bien, en los primeros cuatro, el colombiano Einer Rubio terminó segundo, razón por la que sumó varios puntos para la clasificació de la montaña (ahora es quinto).

En el último puerto, Egan Bernal llegó a ponerse en punta de carrera, pero con el pasar de los kilómetros fue cediendo el paso y terminó cayendo frente a un Vingegaard intratable, que avanzó a pura potencia y sumó su cuarto triunfo de etapa en este Giro. Así pues, el nacido en Zipaquirá terminó arribando a meta en el séptimo lugar.

Con lo anterior, Egan pasa a ser décimo en la clasificación general a casi 10 minutos del líder Jonas Vingegaard (+9′44) y se posiciona como el mejor colombiano del Giro de Italia. Detrás suyo, en el puesto 24, aparece Rubio a más de una hora del liderato.

Clasificación general del Giro de Italia 2026