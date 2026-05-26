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“Esperamos aportar desde la madurez”: David Ospina por su convocatoria con Colombia al Mundial 2026

Este martes, 26 de mayo, habló para los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, el experimentado portero de la Selección Colombia, David Ospina, quien ofreció algunas de sus sensaciones tras la convocatoria ‘Tricolor’ para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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La experiencia, clave

Ospina resaltó la relevancia que tiene para este combinado nacional combinar la experiencia de algunos jugadores, él incluido, con la frescura de otros talentos jóvenes que fueron llamados por el estratega argentino Néstor Lorenzo para hacer parte del plantel que viajará a Norteamérica para la Copa del Mundo.

Y es que cabe resaltar que para el arquero que milita en Atlético Nacional, este certamen del 2026 será su tercer Mundial.

“Esperamos desde esa madurez poder aportar. Creo que contamos con esa mezcla de jugadores jóvenes y jugadores de experiencia, y eso va a ser muy importante”, aseguró.

Por otro lado, el guardameta mencionó que tras la convocatoria, por ahora, solo queda esperar a que el grupo de futbolistas se reúna y quede completo para iniciar trabajos.

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“Primero ya es esperar a que todos lleguen, que lleguen de la mejor manera y que esté todo el grupo completo para empezar a realizar los trabajos pertinentes que requiere el profe para seguir mejorando, para seguir aprovechando este momento. Entonces, por ahora es eso, esperar que todos lleguen y que estemos todos ya fijando ese gran objetivo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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