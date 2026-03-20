Comenzó un estudio epidemiológico para analizar el impacto del relleno sanitario La Pradera

Medellín

Empresas Varias de Medellín anunció que comenzó un estudio epidemiológico en las comunidades cercanas al Relleno Sanitario La Pradera, que es el lugar de disposición final de residuos sólidos para más de 40 municipios antioqueños, incluida la ciudad de Medellín.

Este relleno es operado por esta entidad adscrita a EPM, la cual se encarga de la gestión de la disposición final de los residuos, el tratamiento de sus lixiviados y el manejo del biogás.

El análisis incluye la salud, la calidad de vida y ambiental de trabajadores del relleno sanitario y los habitantes de 22 comunidades de los municipios de Donmatías, Barbosa y Santo Domingo, evaluando a cerca de 1.662 personas, incluyendo niños menores de cinco años, adultos mayores de 50, trabajadores del relleno sanitario y mujeres gestantes.

Según explicó Emvarias, este estudio también monitorea la calidad del aire y del agua con mediciones en sectores específicos como Bellavista, La Cuesta, Popalito y Las Beatrices.

Los estudios comenzaron en las zonas aledañas al Relleno Sanitario La Pradera, lo cual permitirá analizar las posibles relaciones que hay entre las condiciones ambientales y la salud de las comunidades ubicadas en el área de influencia.

Este estudio hace parte del Plan de Manejo Ambiental y responde a un requerimiento especial de Corantioquia, como autoridad ambiental.

El trabajo de campo, que se extenderá hasta el 10 de diciembre, y su respectivo análisis estarán a cargo de la Corporación de Investigaciones Biológicas, tras la firma del acta de inicio el pasado 10 de diciembre de 2025.

22 comunidades analizadas

Según explicó Emvarias, esta “investigación se desarrollará en 22 comunidades de los municipios de Barbosa, Santo Domingo y Donmatías. Además, incluirá trabajadores del RSLP y habitantes de 3 comunidades de control, con características demográficas y socioeconómicas similares a las impactadas por las operaciones del RSLP, ubicadas en Corrientes (Barbosa), Villanueva (Yolombó) y San Pablo (Santa Rosa de Osos), lo que permitirá realizar análisis comparativos”.

En lo que resta de este mes se adelantará un censo poblacional en las comunidades, previo a la aplicación de encuestas y evaluaciones de salud que se realizarán directamente en las viviendas.

Más de 1.600 personas analizadas

El estudio contempla el análisis de los testimonios de 1.662 personas, entre las cuales se encuentran 412 niños menores de cinco años, 846 personas mayores de 50 años, 404 trabajadores del relleno sanitario y todas las mujeres gestantes que cumplan los criterios de participación.

¿Qué se analizará?

Se harán valoraciones nutricionales en niños menores de cinco años, pruebas de función pulmonar en adultos mayores, evaluación de calidad de vida relacionada con la salud en trabajadores y seguimiento de signos de alarma en mujeres gestantes.

A las personas encuestadas y estudiadas, se les analizará su componente de salud, monitoreos de la calidad del aire y agua de donde se encuentran estas personas.

Sobre las muestras de agua, Emvarias aclaró que se tomarán en las fuentes hídricas de las 22 comunidades, mientras que el monitoreo de aire se realizará en cuatro puntos estratégicos: Bellavista, La Cuesta, Popalito y Las Beatrices.

¿Qué permitirá el resultado del estudio?

Con el análisis y resultados de este estudio se actualizará la información científica sobre las condiciones ambientales y de salud en el área de influencia del Relleno Sanitario La Pradera.

Permitirá este análisis adelantar un seguimiento ambiental y la toma de decisiones en salud pública.