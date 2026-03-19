Alerta en Bello por socavación de quebrada: viviendas en riesgo tras colapso de muro de contención

Bello, Antioquia

Varias familias del barrio La Cabañita, en el municipio de Bello, se encuentran en alerta tras el colapso de un muro de contención que protegía las viviendas cercanas a la quebrada La Madera, situación que ha intensificado el riesgo de socavación en la zona.

El hecho se registró el pasado 14 de febrero de 2026, cuando la estructura cedió y dejó expuesto el terreno. Desde entonces, según la comunidad, la corriente de la quebrada ha venido afectando directamente la base de las viviendas.

De acuerdo con habitantes del sector, el deterioro del muro ya había sido advertido previamente a las autoridades. Sin embargo, aseguran que en su momento se les indicó que la estructura estaba en condiciones adecuadas, pese a que presentaba fracturas y signos de debilitamiento.

“Nos dijeron que ese muro podía durar muchos años, pero en menos de seis meses se cayó”, relató uno de los afectados.

Tras el colapso, la situación se habría agravado. Los residentes explican que la quebrada cambió su curso y ahora impacta directamente el barranco donde están construidas varias viviendas, generando procesos de erosión que han dejado incluso partes estructurales expuestas.

En total, se estima que entre 20 y 25 viviendas podrían estar en riesgo en este sector.

Algunas de estas casas ya presentan afectaciones visibles como grietas y asentamientos, daños que, según los habitantes, no se registraban antes de la caída del muro.

Además del riesgo estructural, varias familias enfrentan dificultades para evacuar.

Entre los casos está el de un residente que asegura no poder abandonar su vivienda debido a la condición de salud de su madre, quien requiere atención médica constante, lo que limita su capacidad de traslado.

La comunidad también cuestiona la respuesta institucional. Aunque la situación fue catalogada como urgencia manifiesta días después del colapso, los habitantes afirman que no se han ejecutado obras en el lugar.

“Necesitamos que intervengan, que retiren lo que quedó del muro y que hagan la obra para evitar que la quebrada siga socavando”, insistió otro residente.

Antecedentes

Documentos conocidos evidencian que el riesgo en esta zona ya había sido advertido desde agosto de 2022, cuando residentes presentaron un derecho de petición ante la Alcaldía de Bello.

En ese momento, se alertaba sobre grietas, desplazamientos del terreno, socavación progresiva y riesgo de colapso estructural en varias viviendas, así como posibles afectaciones al entorno cercano, incluido un puente vehicular.

Pese a estas advertencias, la comunidad asegura que las evaluaciones realizadas en su momento no reflejaron la magnitud del problema.

Situación actual

Actualmente, la principal preocupación de los habitantes es el avance de la socavación, especialmente ante la posibilidad de nuevas lluvias que puedan acelerar el deterioro del terreno.

Frente a estas denuncias, desde la Alcaldía de Bello aseguraron que la situación sí ha sido atendida.

El secretario de Gestión del Riesgo, John Alexander Osorio, explicó que tras la emergencia del 14 de febrero se realizaron visitas técnicas, caracterización de las familias afectadas y seguimiento al punto crítico.

Además, indicó que, tras la declaratoria de urgencia manifiesta, ya fue asignado un contratista que ha evaluado el lugar y se encuentra en proceso de ejecutar las obras necesarias para la estabilización del terreno y la reconstrucción del muro de contención.