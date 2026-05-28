Suspenden inmersiones de buzos en búsqueda de turista desaparecido en embalse de Guatapé - El Peñol

El Peñol, Antioquia

Tras cinco días de la desaparición de Alexander Avendaño Varela en el embalse El Peñol-Guatapé, los organismos de socorro suspendieron las labores de inmersión que adelantaban en la zona donde fue visto por última vez.

El joven, de 22 años y oriundo de Medellín, desapareció en la noche del domingo 24 de mayo mientras participaba en una fiesta en un planchón turístico que había salido desde el muelle de Guatapé con destino a la Isla del Sol, en jurisdicción de El Peñol.

Según los reportes preliminares, Alexander se lanzó al agua sin chaleco salvavidas en los sectores conocidos como Palmira y Magdalena. Desde ese momento no volvió a ser visto, lo que desencadenó una intensa operación de búsqueda en el embalse.

Operativos de búsqueda y rescate

Durante los últimos días, equipos especializados realizaron 15 inmersiones en el punto exacto señalado por los acompañantes del joven. Los buzos descendieron hasta 35 metros de profundidad, pero no lograron encontrar el cuerpo.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que las inmersiones fueron suspendidas debido a las complejas condiciones del embalse y a los riesgos que representa continuar descendiendo.

“Las profundidades ya no permiten que los buzos bajen. Hay sectores entre los 40 y 55 metros donde no está permitido realizar este tipo de inmersiones”, explicó el comandante de Bomberos Henry Berrío.

Ante este panorama, los organismos de socorro ahora concentran los esfuerzos en recorridos superficiales y sobrevuelos con drones, ante la probabilidad de que el cuerpo emerja a la superficie. En las labores participan bomberos y buzos de El Peñol, Marinilla, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral, que permanecen desplegados en la zona desde el inicio de la emergencia.

Pese a la suspensión de las labores subacuáticas, las autoridades aseguraron que la búsqueda del joven turista Alexander Avendaño continúa activa en el embalse El Peñol-Guatapé.