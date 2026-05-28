Aplazada audiencia preparatoria por presunto detrimento en Buen Comienzo, durante alcaldía Quintero

Medellín, Antioquia

La audiencia programada para este jueves en el caso de las presuntas irregularidades en el programa Buen Comienzo, durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, fue aplazada.

La decisión se tomó tras una solicitud de los defensores de los imputados al fiscal del caso para realizar estipulaciones probatorias, es decir, la verificación documento por documento de más de 2.500 escritos que forman parte del expediente. Ante la demora que esto implicaría, el juez llamó la atención a las partes en este caso: defensa, Fiscalía y víctimas, para que se sienten a facilitar acuerdos que permitan agilizar el proceso de manera transparente.

La próxima audiencia quedó reprogramada para el martes 9 de junio a las 9:00 a.m.

La acusación formal, presentada el 4 de junio de 2025 por la Fiscalía, se centra en el contrato 4600085185 del año 2020, suscrito por más de 20 mil millones de pesos para la atención integral a la primera infancia. Según el ente investigador, este contrato se celebró sin cumplir los requisitos legales, fue presuntamente direccionado para favorecer a la Corporación Colombia Avanza y presentó sobrecostos en los paquetes alimentarios que generaron un detrimento patrimonial superior a los 1.400 millones de pesos.

Por estos hechos irán a juicio la exfuncionaria del programa, la directora técnica Lina María Gil y Henry Paulison Gómez, representante de la Corporación Colombia Avanza, entidad contratista señalada por las irregularidades.

El aplazamiento de este jueves representa un nuevo retraso en un proceso que busca esclarecer posibles fallas en la contratación de recursos destinados a la atención de la primera infancia en Medellín durante la administración 2020-2023.