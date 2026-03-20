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20 mar 2026 Actualizado 02:02

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Una explosión en una bodega de Medellín deja dos hombres heridos

Según la policía, en el lugar fueron hallados materiales relacionados con explosivos y la mala manipulación de estos habría ocasionado la emergencia.

Medellín, Colombia. | Foto: Getty Images / John Coletti

Medellín, Colombia. | Foto: Getty Images

Medellín

En la tarde de este jueves se registró una explosión en una bodega del barrio Caribe de Medellín que le ocasionó heridas de consideración a dos hombres que estaban en el lugar. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial donde están siendo atendidos.

Según el General Henry Yesid Bello, comandante de la policía metropolitana, al lugar llegó personal antiexplosivos y analizó el inmueble para detallar qué ocasionó la detonación y evidenciar material relacionado con explosivos, por lo que no se descarta que los heridos estuvieran haciendo un uso indebido de este material que les detonó.

“Donde manipulaban elementos relacionados con la fabricación de detonadores no eléctricos. En el lugar fueron halladas sustancias que presentan características similares a materiales explosivos, lo que indica que este hecho habría sido ocasionado por una manipulación inadecuada de dichos elementos”, agregó el oficial.

Manifiesta que personal experto lleva a cabo una investigación más exhaustiva en el inmueble con el fin de detallar qué estaban elaborando en este lugar y esclarecer este caso que generó temor entre los vecinos del lugar.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

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