Habilitan paso a un carril en el puente Guillermo Gaviria entre Yondó y Barrancabermeja

Yondó- Antioquia

La concesión Ruta del Cacao, encargada del tramo vial Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó, informó que luego de hacer algunos trabajos urgentes en el puente Guillermo Gaviria por la socavación del río Magdalena , se pudo habilitar un carril para vehículos.

La concesión informa que, desde el primer momento en el que ocurrió la contingencia, personal de la empresa está haciendo trabajos en el lugar con el fin de mitigar el riesgo y poder habilitar ese corredor vial lo más pronto posible.

“Dispuso del traslado de maquinaria, material y personal técnico necesario para la recuperación del tramo afectado en el menor tiempo posible; estas actividades permitieron restablecer el paso a un carril mientras se continúa con las actividades necesarias para el restablecimiento de la movilidad en ambos carriles”, explicó en un comunicado.

Debido a que la movilidad es por un carril, la concesión solicita a las personas acatar las indicaciones del personal en el lugar para evitar accidentes u otra situación que ponga en riesgo a los trabajadores y a los usuarios de la vía.