Formulan cargos a exgerentes de Emvarias por irregularidades en relleno sanitario La Pradera

Medellín

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra dos exgerentes de Empresas Varias de Medellín por presuntas omisiones y retrasos en la gestión del riesgo del Vaso Altair, en el Relleno Sanitario La Pradera, que habrían generado sobrecostos superiores a los $41.790 millones y afectaciones ambientales.

La decisión fue adoptada por la Unidad de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria de la Personería y recae sobre Gustavo Alejandro Gallego Hernández y Carlos Fernando Borja Jiménez, quienes se desempeñaron como gerentes de Emvarias entre 2020 y 2023.

Hallazgos de la Contraloría y riesgos no atendidos

La investigación disciplinaria se originó en el hallazgo No. 07 de la Auditoría Financiera y de Gestión 2023, trasladado por la Contraloría Distrital de Medellín, el cual evidenció graves irregularidades.

De acuerdo con el análisis probatorio, desde abril de 2020 Emvarias tenía conocimiento de la inestabilidad del vaso, sin que se adoptaran medidas oportunas para mitigar el riesgo. Esta situación derivó no solo en sobrecostos millonarios, sino también en afectaciones ambientales sobre la quebrada Altair II.

“Se evidenció de crisis graves en la gestión del riesgo frente a la desestabilización del vaso Altair en el relleno sanitario La Pradera, generando sobrecostos superiores a 41 mil millones de pesos y afectación ambiental a la quebrada Altair”, detalló Yenny Teresita Serna, personera delegada

Los informes técnicos recomendaban, desde 2021, la construcción de pozos profundos y la habilitación de vasos alternos para reducir el riesgo sanitario y ambiental. Estas recomendaciones fueron reiteradas en 2022 y 2023, pero, según la Personería, las decisiones se retrasaron de manera injustificada, lo que agravó la situación.

Como resultado, la Personería formuló cargos por presunto incumplimiento de deberes funcionales, así como por omisión y retardo en la ejecución de obras críticas, conductas que podrían constituir una falta gravísima a título de culpa gravísima.

El proceso continuará ahora en la etapa de decisión disciplinaria, en la cual se garantizarán el debido proceso y el derecho de defensa de los investigados.