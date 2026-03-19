Nueva imputación de cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov y su gestora social

Esta es la segunda imputación que le hacen al alcalde de Tunja, a quien la fiscalía investiga por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

Tunja

Para las 9 de la mañana de este jueves 19 de marzo en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Tunja se realizará la audiencia de formulación de imputación de cargos contra el alcalde, Mikhail Krasnov y su gestora social, María Luisa Pedraza Canaría por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

Esta es la segunda imputación que le hacen al alcalde de Tunja, a quien la fiscalía investiga por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

En una audiencia programada para el lunes pasado contra dos funcionarios de la administración municipal de Tunja, aunque no se realizó, la fiscalía reveló que el abogado del ingeniero Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque, manifestó la intención de buscar una terminación anticipada, incluso esbozó la posibilidad de un principio de oportunidad”.

En este mismo caso está siendo procesada la secretaria de Infraestructura de Tunja, Lina María Bautista Avellaneda.