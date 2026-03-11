“Ya no hay vuelta atrás”: Carlos Amaya sobre la nulidad de la elección del alcalde de Tunja

“Apenas se me notifique el fallo nombraré un alcalde encargado”: Gobernador Carlos Amaya sobre la situación de la Alcaldía de Tunja

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció que acatará el fallo del Consejo de Estado que deja sin efecto la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y adelantó que una vez sea notificado formalmente procederá a nombrar un alcalde encargado mientras se convoca a nuevas elecciones en la capital boyacense.

El mandatario explicó que ya sostuvo conversaciones con el registrador para iniciar el proceso electoral lo más pronto posible y así reducir el impacto institucional para la ciudad. “Desafortunadamente es una decisión irreversible del Consejo de Estado, ya no hay nada que hacer al respecto. Apenas se me notifique formalmente el fallo procederé a nombrar un alcalde encargado”, señaló.

Según explicó el gobernador, la persona designada será integrante de su gabinete y deberá ser alguien que conozca Tunja para garantizar la articulación con la administración municipal mientras se desarrollan los comicios. Además, indicó que enviará una comunicación al partido Fuerza de la Paz, colectividad que avaló a Krasnov, para que remita una terna de candidatos entre los que se escogerá al mandatario encargado.

También manifestó su preocupación por la inestabilidad administrativa que puede generar esta situación para la ciudad. “Como gobernador me corresponde acatar los fallos judiciales; no se puede poner en duda la decisión de la máxima instancia de lo contencioso administrativo”, afirmó.

Finalmente, el mandatario expresó su expectativa de que quien llegue a la Alcaldía continúe con la ejecución del plan de desarrollo y mantenga la articulación con los proyectos que adelanta la Gobernación en la capital boyacense, donde se contemplan inversiones superiores a los 560 mil millones de pesos.