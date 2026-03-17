Hora cero en el Consejo de Estado para que defina la nulidad de la elección del alcalde de Tunja

Consejo de Estado analiza solicitudes tras la nulidad del alcalde de Tunja y define próximos pasos administrativos.

Tunja

La magistrada del Consejo de Estado Gloria María Gómez Montoya confirmó que ya ingresaron a su despacho para que se considere resolver las peticiones presentadas tras la confirmación de la nulidad electoral del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.

Presentaron solicitudes de aclaración y adición a dicha sentencia Yeison Sebastián García Bueno, Joseph Esteban Montenegro Galindo y el alcalde, Krasnov quien también presentó solicitud de nulidad procesal de varios de los autos expedidos este año.

Angie Stephanya Ruiz Santos solicitó nulidad de la sentencia y recusó a los magistrados de las secciones Primera, Tercera y Quinta del Consejo de Estado.

Las solicitudes ingresan al despacho para que se considere resolver las peticiones. Una vez se surta este trámite que confirmará la decisión tomada el 5 de marzo se notificará a las partes y el gobernador, Carlos Amaya designará un alcalde encargado del gabinete de Mikhail Krasnov mientras Roy Barreras manda la terna del partido La Fuerza de la Paz de donde se escogerá una persona que estará al frente de la alcaldía de Tunja, mientras se convoca a elecciones atípicas.