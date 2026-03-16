Aplazan imputación contra secretaria de Infraestructura de Tunja por caso Ecovivienda

La audiencia de imputación de cargos contra la actual secretaria de Infraestructura de Tunja, Lina María Bautista Avellaneda, y el ingeniero Jason Alfonso Sarmiento Fautoque, por presuntos hechos de corrupción en la empresa Ecovivienda, fue aplazada este lunes luego de que el procesado y su abogado defensor no asistieran al juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de Tunja. La diligencia, que estaba prevista para avanzar en la formulación de cargos por interés indebido en la celebración de contratos y asociación para cometer delitos contra la administración pública, se suspendió tras menos de treinta minutos de sesión.

Durante la audiencia, el fiscal del caso explicó que la ausencia del ingeniero Sarmiento impidió continuar con el procedimiento judicial. El funcionario señaló que no era viable adelantar la diligencia sin la presencia del procesado o su defensa. «...El suscrito no tendría en este momento un argumento jurídico para poder hacer la audiencia sin presencia de él o de su abogado...», explicó el fiscal Óscar Fernando Díaz ante el juez.

El representante del ente acusador también reveló que el abogado defensor había manifestado días antes la intención de solicitar un aplazamiento y explorar una salida anticipada al proceso. «...Manifestó la intención de buscar una determinación anticipada e incluso esbozó la posibilidad de un principio de oportunidad...», indicó el fiscal durante la diligencia.

El caso hace parte de una investigación más amplia relacionada con la gestión contractual de Ecovivienda y que también vincula a otras personas. Según lo expuesto en audiencia, el próximo jueves 19 de marzo están programadas nuevas diligencias judiciales contra otros implicados en el proceso, entre ellos el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y la gestora social María Luisa Pedraza.