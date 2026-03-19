Inundaciones y pérdida de cultivos por intensas lluvias en Jambaló, Cauca
Por deslizamientos y flujo de lodos hay cierre total de corredores viales al oriente del Cauca.
Jambaló - Cauca
En Cauca las fuertes lluvias provocaron desbordamiento del río Jambaló que inundó más de 15 viviendas en la vereda La Mina, destruyó 4 pisciculturas y causó 8 derrumbes dejando incomunicado al municipio.
Además, las precipitaciones generaron deslizamientos y flujo de lodos afectando la movilidad en varias localidades.
El secretario de Gobierno de Jambaló, Fabián Norbey Moreno, reportó daños en alcantarillado, postes de energía afectados, pérdida total de pisciculturas y cultivos.
“Hicimos los recorridos y evidenciamos las afectaciones incluida la inundación de cerca de 18 viviendas, postes de energía al borde del colapso, café y otros cultivos con pérdida total”, dijo el funcionario.
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El secretario recalcó que no hay víctimas mortales, pero sí grandes pérdidas económicas.
Además, los derrumbes afectaron la vía Jambaló-Silvia, dejando al municipio incomunicado.
Moreno pidió apoyo a la Gobernación del Cauca para remover derrumbes, ya que el municipio no cuenta con maquinaria amarilla.
En la localidad avanzan los censos para determinar el total de afectados y disponer de las ayudas humanitarias.
A esta situación se suman los deslizamientos de flujo y lodo que mantienen cerrados los corredores viales en Totoró, Jambaló y Toribío. El Invías atiende la situación para restablecer la movilidad en el menor tiempo posible.
Las lluvias también causaron daños en dos puentes que comunican a Toribío con Jambaló y la creciente del río Palo tiene en alerta a los habitantes de Caloto.
Entretanto en Popayán, Gestión del Riesgo vigila las fuentes hídricas tras crecientes súbitas por las precipitaciones.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...