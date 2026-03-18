Arzobispo de Popayán pidió respeto por la vida de los secuestrados y garantías de que van a volver

Popayán - Cauca

El arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto Sánchez, previo a la conmemoración de la Semana Santa, afirmó que es la posibilidad de lograr avances significativos a favor de la vida, refiriéndose a las personas que se encuentran privadas de la libertad por parte de estructuras armadas ilegales.

“Con dolor constatamos que todavía están estas personas sin su libertad. Lo primero es el respeto de su vida y la garantía de que van a volver”, dijo.

También afirmó que es necesario que, “más temprano que tarde encuentren el camino de gestos que permitan pensar que están en actitud de diálogo y de construcción de paz. Las familias de los secuestrados, que van a pasar una semana Santa con mucho dolor, merecen un tipo de expresión humanitaria que de tranquilidad y ojalá que puedan tomar la decisión de devolverlos a sus hogares”.

Además, monseñor, solicitó a las estructuras armadas respetar la expresión religiosa del pueblo durante Semana Santa.

“Las comunidades en este momento tienen necesidades de fe y la quieren vivir con tranquilidad. Esperamos un mínimo se sensatez que se traduzca en un gesto noble de respetarle al pueblo, que se supone defienden, en su expresión religiosa”, aseveró.

En el suroccidente colombiano hay por lo menos siete integrantes de la Fuerza Pública y el ejército nacional secuestrados por estructuras delincuenciales.

El arzobispo puntualizó que los grupos armados están agotando las posibilidades e insistió en una solución política mediante el diálogo o según dijo, “todos terminaremos destrozándonos sin lograr ninguna ganancia”.