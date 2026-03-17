Capturado alias ‘Veneco’ presunto responsable de hurtos a la red de Supergiros en Popayán

Popayán - Cauca

Cayó en Popayán alias ‘Veneco’, señalado de cometer reiterados hurtos en la red de servicios Supergiros. Según las autoridades, el presunto delincuente escogía principalmente a mujeres como sus víctimas para cometer los robos a mano armada.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un hombre de 26 años capturado tras la ejecución de un amplio operativo y meses de inteligencia, en el barrio Alfonso López al sur de la ciudad blanca.

El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Germán Manrique, explicó que el peligroso delincuente está vinculado formalmente con al menos tres asaltos a mano armada a esta entidad y se investiga su participación en otros casos.

“Esta persona identificaba al interior de estos establecimientos a personas recién contratadas, con poca experiencia, sobre todo mujeres, y procedía a amenazarlas con arma de fuego para hurtarlas”, dijo el oficial.

Gracias al material probatorio recaudado, las autoridades lograron materializar la captura, frenando el impacto de este delincuente en el sector comercial de la ciudad de Popayán.