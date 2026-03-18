Policía resultó herido al interior de estación de Puerto Tejada; la institución inició investigación

Puerto Tejada, Cauca. La Policía Nacional investiga un hecho ocurrido al interior de la estación de Puerto Tejada, en el norte del Cauca, donde un patrullero resultó herido tras un disparo con un arma de dotación.

De acuerdo con la institución, el caso se registró el pasado 15 de marzo y es materia de investigación.

Según el reporte oficial, “presuntamente y como consecuencia de una inadecuada manipulación del arma de dotación, un uniformado accionó su arma de fuego, ocasionando lesiones a otro integrante de la institución”.

El uniformado herido fue identificado como el patrullero York Emilio Castillo Meléndez, quien fue trasladado inicialmente a un hospital local y posteriormente remitido a la Clínica Valle del Lili, en Cali, donde recibe atención médica especializada.

El patrullero tiene cerca de un año y tres meses de servicio en la institución y fue trasladado recientemente desde el municipio de Guachené a Puerto Tejada en el norte del Cauca.

La Policía Nacional anunció el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido. “Se busca establecer con total claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como determinar las responsabilidades disciplinarias y penales”, señaló la institución mediante un comunicado.

Recientemente, al municipio de Puerto Tejada llegaron 50 uniformados para reforzar la seguridad ante el accionar de pandillas.