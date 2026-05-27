Más de 300 explosivos destruyó el Ejército en el Cauca en lo corrido del 2026

Más de 30 explosivos ubicados en zona rural del municipio de El Tambo al occidente del Cuaca en el mes de abril. Crédito: Ejército Nacional.

Cauca

El uso indiscriminado de artefactos explosivos improvisados por parte de las disidencias de las Farc continúa aumentado el riesgo para la población. En lo corrido del 2026 el Ejército Nacional destruyó más de 300 dispositivos detonantes evitando igual número de tragedias.

Para contrarrestar la amenaza las Fuerzas Militares intensificaron las acciones operacionales y de inteligencia.

En los hechos más recientes tropas de la Tercera División lograron la destrucción de 8 explosivos improvisados que habría sembrado la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de ‘Mordisco’ en zona rural del municipio de Caldono.

De acuerdo con las autoridades, esta práctica terrorista, desafortunadamente, viene en aumento en regiones como la caucana, por el empeño de los grupos criminales en intimidar y afectar a los civiles.

El comandante de la Brigada 29 del Ejército, brigadier general Diego Jaramillo resaltó que “hay rechazo contra estos grupos al margen de la ley que continúan con actividades delictivas aterrorizando a las comunidades más vulnerables y fortaleciendo sus acciones mediante las economías ilícitas, provenientes del narcotráfico”.

Las Fuerzas Militares destacaron la necesidad de realizar maniobra que permitan anticipar la acción terrorista de las disidencias de las Farc, por eso invitaron a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa que permita salvar vidas.

Las tropas continúan desplegadas en las zonas críticas del Cauca para afectar la capacidad terrorista de los grupos armados ilegales.