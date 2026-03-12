“Confíen en nosotros, hay posibilidad de no caer en extremos que enceguecen”: fórmula de Fajardo

Edna Bonilla, contadora, profesora y fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, pasó por los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, para hablar acerca de los retos que tendrán de cara a la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el domingo 31 de mayo.

“Es todo un honor que le digan a uno que quieren que sea vicepresidenta. Yo tengo una vocación enorme por el servicio público, pero también una convicción de que las mujeres y la educación tienen que estar en el centro de la mesa. Tenemos la obligación de mostrarle propuestas claras al país, de entender que la nación cambió”, dijo.

De esta manera, contó que ella y Fajardo se conocen desde hace mucho tiempo, uniéndolos la pasión y el amor por la educación. Expresó que, con esto, pueden “presentarle al país propuestas para muchos temas y necesidades que tienen los ciudadanos”.

Críticas al sistema de educación en el Gobierno Petro

Manifestó que no les cree a las cifras entregadas por el Gobierno Nacional en cuanto a cifras de cupos en universidades del país. Además, cuestionó la polémica de Juliana Guerrero con su supuesto título falso de la Fundación San José.

“Me dolió muchísimo que una persona como Juliana Guerrero esté sentada en un Consejo Superior. Hemos avanzado en educación, tenemos cobertura, pero las deudas son inmensas”, dijo.

Mensaje a votantes indecisos

“Hay posibilidades de no caer en los extremos que a veces nos enceguecen, que no nos dejan ser fieles a nuestras convicciones. ¡Confíen en nosotros!”, afirmó.

¿Qué le aporta a la campaña de Sergio Fajardo?

“Creo que la mirada de mujer. Es escuchar a los otros con respeto, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con el otro, pero la capacidad de oír, poner metas claras para el país y trabajar incansablemente”, expresó.

De la misma manera, cuestionó la situación fiscal del país con las decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Se han tomado decisiones equivocadas en el Gobierno, así como hay otras que han sido buenas, pero en materia fiscal tenemos una situación preocupante”, comentó.

Escuche la entrevista completa con Edna Bonilla aquí: