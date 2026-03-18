Rodrigo Contreras pudo jugar en América: razón para no llegar y por qué le dio el sí a Millonarios / @MillosFCoficial

Rodrigo Contreras es sin lugar a dudas el extranjero revelación del fútbol colombiano en la temporada 2026. El delantero argentino es titular indiscutido en Millonarios, la hinchada lo respalda, fue figura en la eliminación de Nacional en Copa Sudamerica y acumula siete goles en once partidos jugados este año.

En diálogo con El VBAR, Contreras manifestó su alegría por haber llegado a la capital colombiana para integrar las toldas azules, más allá de haber sufrido críticas previas a su llegada.

“En su momento, cuando llegué, sabía que venía un poco cuestionado. Si bien los últimos tres años fueron buenos, al principio de mi carrera no tenía esos números. Estaba tranquilo, sabía que podía darle mucho a este club", señaló inicialmene sobre los cuestionamientos que se hicieron previa a su llegada.

Pero en la actualidad todo cambió, debido a que el rendimiento mostrado ha sido excepcional: “Sé que puedo error 1-2 pases, pero el DT me va a bancar, el club y la gente también. Eso a un jugador le hace bien para tener confianza, porque lo hace sentirse más cómodo adentro de la cancha. Confío en lo que puedo dar y sé que hoy en día cambié el pensamiento que mucha gente tenía sobre mí. Trato de hablar dentro de la cancha y creo que lo estoy haciendo muy bien, ojalá pueda seguir por este camino”.

Actualmente, el tucumano conforma junto con Leonardo Castro una de las duplas ofensivas más peligrosas del fútbol colombiano. Lo anterior sin contar que detrás de ellos viene el histórico Radamel Falcao García.

“Tenemos un equipo muy completo, agarramos rapidísimo la línea de 5 y eso fue lo que nos ayudó a mejorar en varias líneas. Con Leo tengo una conexión muy buena dentro del área, que vamos mejorando partido a partido. Nos sentimos cómodos jugando al lado y con Falcao nos hemos sentido muy bien. Entre los tres tratamos de dar lo mejor. Rodrigo Ureña también es un pilar fundamental en el medio y Mateo García es un motor que defiende-ataca. Tenemos un plantel muy competitivo, con buenos jugadores. Estamos formando un gran equipo y debemos seguir mejorando”, advirtió de cara a los compromisos del cuadro embajador a futuro.

Razón por la que Rodrigo Contreras no llegó al América de Cali

La historia de Rodrigo Contreras pudo haber sido diferente, o tal vez no, en el fútbol colombiano. Y es que el delantero de 30 años confesó que estuvo muy cerca de fichar por el América de Cali en la temporada 2025, pero por cuestiones personales no se pudo dar la operación.

“El año pasado tuve la chance concreta de llegar al América de Cali, tenía la oferta sobre la mesa. No se dio porque la verdad quería seguir en Chile y se me presentó lo de la U de Chile, entonces estaba a solo dos horas de mi hijo y jugaba Copa Libertadores", reconoció.

También comentó que “me buscó el DIM en estos últimos mercados”, algo que le mencionó su representante e incluso un directivo del Medellín lo dijo hace unas semanas ante los medios antioqueños. “Hubo otros dos grandes de Colombia que me buscaron, pero no pregunté el nombre”, completó.

Razón por la que Rodrigo Contreras llegó a Millonarios

Finalmente, Rodrigo Contreras afirmó que su llegada a Millonarios para la temporada 2026 “llegó en el momento indicado”, teniendo en cuenta el interés que mostró la directiva y el recibimiento caluroso.

“Cuando salió lo de Millonarios, llegó en el momento indicado y me sedujo el proyecto del club. Ariel fue un factor fundamental estando en contacto todo el tiempo conmigo, diciéndome que iba a ser mi lugar. Creo que tomamos una decisión correcta”, señaló.

“Siempre trato de dar lo mejor por mi equipo, que sientan que dejo todo en la cancha... En Millonarios me adapté muy bien a la formación, al grupo, el profe me da la confianza, tengo un compañero como Leo con el que me entiendo muy bien. Pienso en Millonarios, en hacer las cosas de la mejor manera y trato de dar todo de mí para conseguir todo”, concluyó.