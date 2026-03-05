Fabián Bustos llenó de elogios a Rodrigo Contreras: “Es un animal... Hizo un partidazo”

Millonarios FC clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Nacional en el duelo disputado en el Estadio Atanasio Girardot. El equipo embajador ahora deberá esperar hasta el jueves 19 de marzo, a partir de las 6:00 p.m. (hora Colombia), para conocer a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del certamen internacional.

En rueda de prensa, el director técnico Fabián Bustos habló sobre las sensaciones que le dejó el equipo tras conseguir una victoria clave, la cual representa un impulso anímico tanto para el plantel como para la hinchada.

“Por momentos territorialmente nos dominaron, pero la clave del juego fue el plan que teníamos. Primero, agradecido con los jugadores porque hicieron un partidazo contra un equipo que no ha perdido de local desde que está con su entrenador”, afirmó el estratega argentino.

Sin embargo, también fue autocrítico con el rendimiento del equipo y señaló aspectos por mejorar. “El equipo ha respondido y hay cosas por ajustar. El gol que nos hacen es una situación que podemos evitar. Jugamos contra un gran equipo con muchísimos jugadores de jerarquía”, agregó.

Le puede interesar: Millonarios a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: fecha del sorteo y posibles rivales

Bustos también destacó el gran momento que vive el delantero Rodrigo Contreras,la figura del compromiso.

“Es un animal. Todos los delanteros que tengo me encantan. Rodrigo, la verdad, por el partido que hizo, la entrega y lo que exige al rival. Leo igual, me encanta. Rada no está al cien por ciento, por eso hoy no lo arriesgamos. Beckham está bien, es otra característica distinta. Rodrigo hizo un partidazo a un nivel muy alto contra un rival top de Colombia”, señaló.

El entrenador también resaltó el liderazgo dentro del plantel, mencionando a referentes como Radamel Falcao García, Leonardo Castro, Andrés Llinás, Jorge Arias y Rodrigo Ureña.

“Los líderes que tenemos, gente positiva como Maca, Falcao, Leo, Llinás, Jorge Arias y Ureña contagian y compiten. Vinimos a buscar el partido, fuimos agresivos y el equipo salió a ganarlo”, explicó.

Finalmente, Bustos se refirió a lo que viene para Millonarios en el calendario inmediato. “Hay que ganar el lunes. Esto sigue. Tenemos que recuperarnos bien, trabajar bien y no subestimar a nadie. Vamos a enfrentar a un equipo con buen juego ofensivo y queremos ganar”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios volverá a la acción el lunes 9 de marzo a las 6:20 p.m., cuando reciba a Cúcuta Deportivo en el Estadio El Campín.