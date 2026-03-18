Rodrigo Contreras: “Que me comparen con el Búfalo funes es un honor para mí”

El argentino Rodrigo Contreras fue una vez más la gran figura de Millonarios, en la goleada 3-0 sobre Atlético Nacional, en el clásico del fútbol colombiano, válido por la fecha 12 del campeonato.

El delantero argentino de 30 años abrió el marcador y estuvo presente en las dos acciones que terminaron en cartulinas rojas para jugadores del equipo antioqueño. Al final del partido, habló de su buen momento en el club, de sus referentes y de lo que se viene para el equipo.

Racha goleadora

“Por suerte, los goles están entrando, siempre y cuando sea para ayudar a mi equipo, contento por eso”.

Comparaciones con Funes e Insua

“Para mí es muy importante, al Pocho Insua lo conozco, fue ayudante de campo con Gabo en Aldosivi, es una gran persona. Que me comparen con ellos, con el Búfalo es un honor, yo trato de dejar todo por mi club, las comparaciones a uno lo ponen contento, porque son estrellas acá en el club. Trato de hacer mi camino, de ir día a día, paso a paso, de dejar todo por Millonarios, creo que voy por buen camino y tengo que seguir por este lado”.

¿Tiene de hijo a Nacional?

“No, siempre con respeto para el rival. En dos partidos me tocó hacer tres goles, contento que sea así, porque a la gente le gusta, es un clásico y creo que los goles en los clásicos quedan siempre en la memoria del hincha”.

El apoyo del hincha

“Es una locura, la verdad que cada día me sorprende más, sea fines de semana, día entre semana la gente siempre llena la cancha, siempre está explotada. El recibimiento en Chicó fue muy bueno, extraordinario. Nosotros tratamos de devolver el cariño y el apoyo que nos dan en la cancha, como fue hoy, creo que hoy se sintieron representados por este grupo, el apoyo de ellos fue fundamental para nosotros”.

¿Millonarios se complica más con los equipos que se defienden?

“Más que nada, creo que nosotros el partido con Chicó no lo tomamos con la mentalidad y seriedad que se debe, como lo tomamos hoy. Creo que son cosas que son buenas que pasen, porque son buenas para mejorar y corregir, porque queda camino por delante y está bueno que pase ahora, a principio de año, eso lo hablamos a principio de la semana con el grupo y era algo que no nos puede volver a pasar. Quedo demostrado desde que desde que arrancó el partido fuimos a buscarlo con intensidad, con corazón. El equipo representó bien lo que pide el hincha”.

¿Quién es su referente en la posición?

“A mí el delantero que más me gusta en Benzema, siempre trato de verlo, me gusta salir a jugar a los costados, es un jugador de otro nivel, de élite. Tévez también me gustaba mucho por la forma de jugar, de meter, de correr, de ir al frente. Tengo muchos delanteros, el Tigre también, lo dije en una entrevista en 2014, es un delantero mundial que a mí me gustaba mucho desde que inició, Suárez también. Hay muchos delanteros a nivel de Europa que uno siempre trata de mirarlos e imitarlos”.

¿Vio el gol de Arda Güler?

“Sí, me lo mostraron todos. Es un golazo, es un jugador del Real Madrid, son goles parecidos, el mío entró directo a la red, el de él picó antes. Fueron dos golazos y hay que disfrutarlos”.

¿Cómo se sienten físicamente?

“Bien, obviamente tenemos que acostumbrarnos, tratar de hacer la recuperación lo más rápido posible. Hemos jugador todo los partidos, yo me perdí dos por lesión, Leo también los dos del principio. Ahora cuando ya vuelva EL Tigre, vamos a estar todos, vamos a poder acoplarnos entre todos. Cuando toque jugar hay que hacerlo de la mejor manera posible”.