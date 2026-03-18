Fabián Bustos le pone fecha al regreso de Falcao y precisa la lesión de Sergio Mosquera

El argentino Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, expresó su satisfacción por el triunfo de su equipo 3-0 sobre Atlético Nacional, en uno de los partidos que dio apertura a la fecha 12 del fútbol colombiano. Bustos se refirió, entre otras cosas, a la evolución de Falcao García y la lesión de Sergio Mosquera.

¿Cómo evoluciona Falcao?

“Rada ya empezó a hacer trabajo de campo, eso nos pone muy contentos a todos. Va a depender un poco, ahora nos toca jugar sábado (21) y luego el otro lunes (30), ya para esa fecha yo creería que va a estar bien, si llega a estar para el sábado, bienvenido sea, pero tampoco lo queremos apurar, porque no queremos retroceder, pero estamos muy conformes, haciendo un esfuerzo grande, trabajando todos los días, ayer y hoy ya hizo trabajo de campo con los profes, así que va todo muy bien”.

¿Qué le pasó a Sergio Mosquera?

“El doctor me dijo que en el pectoral superior tiene una lesión, los doctores saben de estos temas palpando. Hay que hacer mañana la resonancia. Por lo general esas lesiones son desgarros. Mañana, por la tarde, vamos a saber a ciencia qué tanto es la gravedad”.

Balance del partido

“Fue de los partidos que más situaciones de gol creamos, obviamente tiene que ver con la ambición que teníamos por ganar y luego cuando se quedaron con un jugador menos empiezan a aparecer más espacios. Hicimos un buen trabajo, estoy muy agradecido con la entrega, el compromiso (…) Justificamos el resultado en el primer tiempo, nos quedamos cortos me parece porque tuvimos situaciones. Estoy muy contento. Cuando llegamos hace 45 días estábamos complicadísimos y hoy vemos que estamos más cerca, pero todavía no hemos conseguido nada. Estamos más cerca de estar donde queremos”.

La inclusión de Sebastián Del Castillo

“Hizo un gran partido. Venía haciendo buenos entrenamientos, soltándose. Tiene muchas condiciones, es un jugador polifuncional, un ‘box to box’. El primer gol es un centro de él. Para mí hizo un muy buen partido, estoy muy conforme”.