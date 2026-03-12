Ariel Michaloutsos se refirió a la posibilidad de que Rodrigo Contreras permanezca en Millonarios / @MillosFCoficial

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, habló en exclusiva con el MorninGol de AS Colombia sobre el balance de los fichajes realizados para la temporada 2026 y dio detalles sobre la situación contractual de Rodrigo Contreras, figura del equipo en este inicio de campeonato.

“A mí no me sorprende demasiado lo de Rodrigo, él es un jugador que ya había aparecido muy bien en la división de San Lorenzo de Almagro, en la reserva allá en el año 2012 y está en un momento de su carrera maduro, con muchas ganas”, sentenció el dirigente.

Y sobre su llegada a la institución albiazul, Michaloutsos contó lo siguiente: “Le gusta mucho el club como a todos los jugadores que han venido. Yo lo dije alguna vez, Millonarios debe incorporar jugadores con cierta valía y también jugadores jóvenes con cierta proyección”.

Es preciso recordar que el tucumano de 30 años fichó por el cuadro embajador para la temporada 2026 en condición de préstamo por un año con opción de compra. El club dueño de sus derechos deportivos es el Antofagasta de Chile.

Frente a la posibilidad de renovar el contrato de Rodrigo Contreras, Ariel Michaloutsos confirmó que la opción interesa al equipo, pero por ahora se está evaluando su situación, teniendo en cuenta que su permanencia en la institución va hasta diciembre de este año. Lo que sí advirtió es que el deseo de que continúe está vigente.

“Tiene una opción que obviamente después el club evaluará pero tenemos hasta prácticamente fin de año para evaluar los pasos y demás. Ojalá que pueda estar siempre con nosotros”, concluyó.

Contreras ha disputado nueve partidos con el cuadro capitalino, periodo en el que ha marcado seis goles (dos de ellos en Copa Sudamericana).

