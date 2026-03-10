Rodrigo Contreras: Llegué cuestionado, pero estoy feliz en Millonarios y ojalá siga muchos años más

Rodrigo Contreras pasa por un momento maravilloso en Millonarios. El delantero argentino lideró la victoria sobre Atlético Nacional por Copa Sudamericana con un doblete y ahora encaminó el triunfo sobre Cúcuta Deportivo en la Liga Colombiana. Tres anotaciones en dos salidas y cinco tantos en lo corrido de la temporada liguera.

En conferencia de prensa, Contreras se mostró sorprendido y sumamente feliz por el cariño recibido de parte de la hinchada albiazul, algo que no veía posible teniendo en cuenta su cuestionado fichaje a principios del 2026.

“Sabía que había llegado cuestionado, porque no me conocían, nunca había jugado en el fútbol colombiano ni había enfrentado a un equipo colombiano. Tenía que hacer mi trabajo, se sabía que venía a demostrarme a mí mismo, más que a los demás, que podía jugar en este fútbol, en este equipo, y creo que lo estoy haciendo día a día, trabajando, mejorando, aprendiendo siempre para ser mejor jugador y persona", señaló en un primer momento.

A lo anterior agregó que el acompañamiento del cuerpo técnico y la nómina ha sido crucial para su adaptación: “Este grupo me recibió muy bien y la gente también, me han demostrado mucho cariño. Llevo dos meses acá y me ha sorprendido el cariño que tienen conmigo, eso para un jugador es positivo para la confianza. Eso me ayuda a jugar un poco más suelto dentro de la cancha. Sé que si puedo errar un gol o un pase, me van a respaldar”.

Justamente, a raíz del amor recibido, Contreras advirtió que desea quedarse por mucho tiempo más en la institución capitalina y confirmó que de su parte siempre habrá “entrega y sacrificio”.

“Para mí es un orgullo y un honor (que coreen su nombre). Estoy muy feliz en este club, ojalá que siga por muchos años. El cariño que me ha dado la gente es algo que no me esperaba en tan poco tiempo. La verdad es que estoy muy agradecido, es un equipo muy grande y que coreen mi nombre es un orgullo. Trato de hacer mi trabajo, trato de dar todo por el equipo... De mi parte siempre soy el mismo jugador, puedo estar bien o mal, pero la entrega y el sacrificio nunca lo voy a negociar. Siempre fui así desde muy chico y hasta que deje de jugar al fútbol lo haré de esta manera. Representar este escudo merece todo mi respeto”, concluyó.

Más declaraciones de Rodrigo Contreras

Buena relación con Leonardo Castro: “Por ahí se quedaron mucho con lo del primer partido, pero con leo tengo una gran relación. Es un grandísimo jugador, estamos pasando por un gran momento porque el equipo nos abastece mucho. La sociedad es por el día a día, no solamente en los partidos. Durante los entrenamientos tratamos de buscarnos, hablarnos, marcarnos movimientos y es bueno cuando dos jugadores se escuchan. Venimos demostrando en cada partido que nos entendemos muy bien. Leo es un jugador con una técnica muy buena, tenemos una forma parecida de jugar al asociarnos y buscar una pared, entonces me siento cómodo jugando a su lado”.

Grupo de delanteros muy unido: “Me ha tocado jugar también con Radamel, que todos sabemos la categoría que tiene al ser un jugador de élite, pero somos 4-5 delanteros con Hurtado y Beckham, entonces tratamos todos de hacerlo de la mejor manera... Hay que dejar de lado las cosas que pasaron, somos delanteros y queremos hacer goles, pero en el partido pasado me hicieron el penal y lo pateó Leo. Queremos los dos lo mejor para el club y nos vamos a ayudar para hacer la mayor cantidad de goles posibles para seguir por el buen camino”.

Goles que le sirvan al equipo: “Uno como delantero debe visualizar lo que quiere dentro de la cancha. Uno atrae esas cosas cuando lo imagina o lo piensa... Mientras que sea gol y ayude a mi equipo, que sea el gol que sea. No quiero cosas individuales, quiero cosas grupales porque este equipo se lo merece. Ya sea de cabeza, con taco, la punta o la rodilla, mientras que sea gol y sume para mi equipo será lo más importante”.

