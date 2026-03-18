Precio del café en Colombia HOY 18 de marzo según la FNC: Leve baja en las cotizaciones

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este miércoles 18 de marzo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este mercado de valores es el que estipula las cotizaciones de materias primas como el café colombiano, el cual usa esto como referencia para también fijar los precios a nivel interno. Esto influye directamente en los ingresos que recibirán los caficultores por cada carga.

Tenga en cuenta que una vez conocidas las cuenta, la FNC se encarga de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

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Precio del café para HOY miércoles 18 de marzo en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles 18 de marzo de 2026 se será de 2,187,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cotización representa una baja con respecto al precio del del anterior, martes 17 de marzo cuando el precio se situó en $2,200,000 pesos por carga.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para hoy 18 de marzo son:

ARMENIA: Carga: 2,187,500 // Kilo: 17,500 // ARROBA: 218,750

Carga: 2,187,500 // Kilo: 17,500 // ARROBA: 218,750 BOGOTÁ: Carga: 2,186,250 // Kilo: 17,490 // ARROBA: 218,625

Carga: 2,186,250 // Kilo: 17,490 // ARROBA: 218,625 BUCARAMANGA: Carga: 2,185,875 // Kilo: 17,487 // ARROBA: 218,588

Carga: 2,185,875 // Kilo: 17,487 // ARROBA: 218,588 BUGA: Carga: 2,188,250 // Kilo: 17,506 // ARROBA: 218,825

Carga: 2,188,250 // Kilo: 17,506 // ARROBA: 218,825 CHINCHINÁ: Carga: 2,187,375 // Kilo: 17,499 // ARROBA: 214,038

Carga: 2,187,375 // Kilo: 17,499 // ARROBA: 214,038 CÚCUTA: Carga: 2,185,375 // Kilo: 17,483 // ARROBA: 218,538

Carga: 2,185,375 // Kilo: 17,483 // ARROBA: 218,538 IBAGUÉ: Carga: 2,186,625 // Kilo: 17,493 // ARROBA: 218,663

Carga: 2,186,625 // Kilo: 17,493 // ARROBA: 218,663 MANIZALES: Carga: 2,187,375 // Kilo: 17,499 // ARROBA: 218,738

Carga: 2,187,375 // Kilo: 17,499 // ARROBA: 218,738 MEDELLÍN: Carga: 2,186,625 // Kilo: 17,493 // ARROBA: 218,663

Carga: 2,186,625 // Kilo: 17,493 // ARROBA: 218,663 NEIVA: Carga: 2,185,750 // Kilo: 17,486 // ARROBA: 218,575

Carga: 2,185,750 // Kilo: 17,486 // ARROBA: 218,575 PAMPLONA: Carga: 2,185,500 // Kilo: 17,484 // ARROBA: 218,550

Carga: 2,185,500 // Kilo: 17,484 // ARROBA: 218,550 PASTO: Carga: 2,185,500 // Kilo: 17,484 // ARROBA: 218,550

Carga: 2,185,500 // Kilo: 17,484 // ARROBA: 218,550 PEREIRA: Carga: 2,187,375 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 218,738

Carga: 2,187,375 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 218,738 POPAYÁN: Carga: 2,187,625 // Kilo: 17,501 // ARROBA: 218,763

Carga: 2,187,625 // Kilo: 17,501 // ARROBA: 218,763 SANTA MARTA: Carga: 2,189,125 // Kilo: 17,513 // ARROBA: 218,913

Carga: 2,189,125 // Kilo: 17,513 // ARROBA: 218,913 VALLEDUPAR: Carga: 2,186,750 // Kilo: 17,494 // ARROBA: 218,675

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