“Hay que entender al ser humano”: David González respalda a Dylan Borrero en medio de la polémica

La situación de Dylan Borrero generó revuelo en el entorno del América de Cali, luego de que el jugador eliminara de sus redes sociales todo contenido relacionado con el club. En medio del debate, el técnico David González salió al paso de la polémica con un mensaje que apuntó más a lo humano que a lo deportivo.

El entrenador reconoció que la acción del jugador puede prestarse para interpretaciones en un momento clave de la temporada, especialmente con la Copa Sudamericana en el horizonte: “De pronto Dylan ayer hizo algo que de pronto para esta instancia de lo que se viene en Copa Sudamericana pues no se ve bien. Esto genera de pronto cambios en el equipo o de pronto genera controversia entre algunos jugadores”, afirmó.

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Sin embargo, González pidió bajar el tono de la crítica y entender el contexto personal del futbolista: “Yo creo que es algo demasiado sensible… cualquiera tiene también la potestad de decir ‘borra mis fotos’. Para unos sí y para otros no, hay que entender un poco al ser humano, salirnos un poquito del jugador”, señaló, dejando claro que la situación va más allá del entorno digital.

El técnico profundizó en ese enfoque al recordar que los futbolistas también enfrentan realidades fuera del campo: “El jugador también tiene una vida privada, tiene una familia… y lastimosamente esa vida de jugador a veces se nos traslada a nuestra vida privada y nos causa problemas. A lo mejor él está tratando de buscar un poco de tranquilidad y esa fue su manera de encontrarlo y hay que respetarlo también”, explicó.

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Finalmente, González fue contundente al marcar el camino para Borrero en lo deportivo, en medio de un presente irregular del club —clasificado a los play-offs de liga, pero con rendimiento intermitente en el plano internacional—: “Al final él lo que tiene que hacer es en la próxima oportunidad que tenga de estar en una cancha cambiar todo lo que está pasando… hay que ir a lo verdaderamente importante que es cómo actúo dentro de la cancha”.

Así, mientras el debate continúa en redes, el mensaje desde el banquillo es claro: menos ruido digital y más respuestas dentro del terreno de juego.