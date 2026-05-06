Venezuela redefine ingreso integral: salario mínimo seguirá congelado y dependerá de bonos en 2026

El Gobierno de Venezuela anunció una nueva fórmula para el pago del ingreso de los trabajadores en 2026, centrada en el llamado “ingreso mínimo integral”, que combina el salario base con bonificaciones.

De acuerdo con las declaraciones de la presidenta Delcy Rodríguez, este ingreso alcanzará los 240 dólares mensuales para los trabajadores y 70 dólares para pensionados (un aumento del 40%); no obstante, el anuncio no implica un aumento directo del salario mínimo legal, que se mantiene en 130 bolívares, menos de un dólar mensual (-0,27 centavos de dólar) congelado desde 202.

La mandataria calificó el nuevo aumento como el “más importante de los últimos años” y pidió al sector privado aplicarlo en todos los casos donde sea inferior al monto.

Según el ministro del Trabajo de Venezuela, Carlos Alexis Castillo, esta decisión se tomó para evitar el aumento de la inflación, cuyo valor acumulado fue de 71,8% durante el primer trimestre del año.

“Hemos sido muy golpeados, nuestra economía ha sido sumamente golpeada y, en consecuencia, no tenemos para resolver los problemas como quisiéramos resolverlos, sobre todo los problemas salariales y laborales”, indicó el ministro Castillo.

En ese sentido, el nuevo esquema se apoya en bonificaciones que constituyen la mayor parte del ingreso, incluyendo subsidios como el bono de alimentación y otros aportes entregados a través del sistema estatal. Dicho modelo ha sido cuestionado entre los trabajadores y sindicatos, ya que los “bonos” no tienen incidencias en prestaciones sociales ni en beneficios laborales.

El ministro del Trabajo anunció que pronto anunciarán aumentos salariales para todos los trabajadores del país, sin dar más detalles sobre la nueva política salarial.

Así se pagará el “ingreso integral” 2026 en Venezuela

En la práctica, el salario mínimo en Venezuela no cambia en su estructura legal, pero el ingreso real de los trabajadores depende de las transferencias adicionales del Estado.

Así las cosas, el “ingreso integral” pasa a 240 dólares: 200 dólares por el “Bono de Guerra Económica” más 40 dólares por el bono de alimentación (Cestaticket), que entrega cada vez a los trabajadores. En el caso de los pensionados, recibirán 70 dólares a través del “Bono de Guerra Económica”.

El bono contra la guerra económica fue creado por el gobierno de Nicolás Maduro como una medida para hacerle frente a la inflación y proteger los ingresos de los trabajadores venezolanos del sector público.

El bono contra la guerra económica se recibe desde enero de 2026 para los siguientes grupos de ciudadanos:

Trabajadores activos del sector público

Jubilados del sector público

Pensionados (incluyendo a los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, y del programa Amor Mayor).

Salario congelado

El salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Gremios y organizaciones han exigido que los incrementos se reflejen en el salario base y no solo en bonos, para garantizar derechos laborales completos.